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Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну вночі 15 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
БпЛА на Кропивницький.
БпЛА на Миколаїв.
БпЛА на Кропивницький та Кривий Ріг.
Реактивний БпЛА на південь Хмельниччини з Вінниччини.
ʼТакож моніторингові канали повідомляють про велику кількість БПЛА в на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Харківщині та Полтавщині.
Раніше повідомлялося, що російські війська завдали кривавого удару по маршрутці з цивільними у Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки 30 загиблих та 18 поранених.
Ми раніше інформували, що у Києві кілька разів оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих ударних безпілотників.