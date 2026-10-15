Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну вночі 15 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

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БпЛА на Кропивницький.

БпЛА на Миколаїв.

БпЛА на Кропивницький та Кривий Ріг.

Реактивний БпЛА на південь Хмельниччини з Вінниччини.

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ʼТакож моніторингові канали повідомляють про велику кількість БПЛА в на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Харківщині та Полтавщині.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали кривавого удару по маршрутці з цивільними у Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки 30 загиблих та 18 поранених.

Ми раніше інформували, що у Києві кілька разів оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих ударних безпілотників.

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