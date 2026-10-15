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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину ночью 15 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
БпЛА на Кропивницкий.
БпЛА в Николаеве.
БпЛА на Кропивницкий и Кривой Рог.
Реактивный БпЛА на юг Хмельнитчины из Винницкой области.
ʼТакже мониторинговые каналы сообщают о большом количестве БПЛА в Днепропетровщине, Кировоградщине, Николаевщине, Харьковщине и Полтавщине.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли кровавый удар по маршрутке с гражданскими в Краматорске Донецкой области. В результате атаки 30 погибших и 18 раненых.
Мы ранее информировали, что в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских ударных беспилотников.