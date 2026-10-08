Яке церковне свято в Україні 15 жовтня

Церковне свято 15 жовтня / © unsplash.com

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15 жовтня (28 жовтня), в православному календарі день пам’яті преподобного Євтимія. Майбутній святий народився приблизно 377 року в Мелітині у Вірменії (територія сучасної Туреччини). Його батьків звали Павло і Діонісія. За житійною традицією, вони довго не мали дітей і молилися Богові про народження дитини.

Після появи сина батьки назвали його Євтимієм. Ім’я походить від грецького слова, пов’язаного з радістю та добрим духом.

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Батько хлопчика помер, коли Євтимій був ще маленьким. Мати вирішила присвятити сина служінню Богові та віддала його на виховання місцевому єпископу. Євтимій здобув духовну освіту, став читцем, а згодом був висвячений на священника.

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Ще в молодому віці він відповідав за монастирі свого краю, однак сам дедалі більше прагнув усамітненого чернечого життя.

З життям святого пов’язано багато переказів про чудеса. Одне з найвідоміших стосується арабського вождя Аспевета, син якого тяжко хворів. За переказом, після молитви Євтимія хлопчик одужав.

Ця подія справила сильне враження на Аспевета та його людей. Згодом він прийняв християнство з ім’ям Петро, а разом із ним охрестилися й інші представники його народу.

Церковне передання також приписує Євтимію дар зцілення хворих і допомоги людям, які зверталися до нього з вірою.

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Ще один відомий переказ розповідає про дивовижне примноження їжі. Одного разу до монастиря прийшло багато мандрівників, а запасів для всіх не вистачало. Після молитви святого в коморі нібито знайшли стільки хліба, вина та олії, що ними вдалося нагодувати всіх гостей.

З роками авторитет Євтимія серед християн зростав. Біля місця його усамітнення почали оселятися учні, і зрештою там виникла лавра.

Святий вимагав від ченців дисципліни, працьовитості, смирення та відповідального ставлення до чернечого життя. Він вважав, що молитва повинна поєднуватися з працею, а людина має боротися з гординею та іншими пристрастями.

Євтимій також відстоював православне вчення під час богословських суперечок, які розділяли християн V століття. Він підтримував рішення Халкідонського собору 451 року про природу Ісуса Христа.

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Вплив святого був настільки значним, що його духовний авторитет визнавали далеко за межами заснованої ним громади. Саме за подвижницьке життя, внесок у розвиток чернецтва та духовний вплив Церква назвала його Євтимієм Великим.

Преподобний Євтимій прожив дуже довге для своєї епохи життя. До старості він продовжував дотримуватися суворого чернечого укладу та залишався наставником для своїх учнів.

За церковним житієм, святий передбачив наближення власної смерті. Він зібрав братію, дав ченцям останні настанови та закликав їх берегти любов, смирення і традиції монастирського життя.

Преподобний Євтимій Великий помер 473 року, маючи близько 96 років. Його поховали в заснованій ним лаврі. Місце поховання святого стало місцем паломництва.

Церковне свято 15 жовтня — день пам’яті преподобномученика Лукіяна

Святий Лукіян народився у III столітті в сирійському місті Самосата. Згідно з церковним житієм, коли хлопчикові було близько 12 років, він залишився сиротою. Майно, яке дісталося йому після смерті батьків, Лукіян роздав нужденним, а сам вирушив до Едеси. Там його духовним наставником став сповідник Макарій. Під його керівництвом юнак поглиблено вивчав Святе Письмо та привчав себе до суворого подвижницького життя.

Згодом Лукіян оселився в Антіохії — одному з найважливіших центрів раннього християнства. За ревність у поширенні віри та благочестиве життя його висвятили на пресвітера. Він проповідував християнство серед язичників та юдеїв і навчав людей не лише знати Святе Письмо, а й жити відповідно до його заповідей.

Святий Лукіян народився у III столітті в сирійському місті Самосата. Згідно з церковним житієм, коли хлопчикові було близько 12 років, він залишився сиротою. Майно, яке дісталося йому після смерті батьків, Лукіян роздав нужденним, а сам вирушив до Едеси. Там його духовним наставником став сповідник Макарій. Під його керівництвом юнак поглиблено вивчав Святе Письмо та привчав себе до суворого подвижницького життя.

Згодом Лукіян оселився в Антіохії — одному з найважливіших центрів раннього християнства. За ревність у поширенні віри та благочестиве життя його висвятили на пресвітера. Він проповідував християнство серед язичників та юдеїв і навчав людей не лише знати Святе Письмо, а й жити відповідно до його заповідей.

Однією з найважливіших справ святого стало створення в Антіохії школи. Навколо нього збиралися учні, яким він пояснював Святе Письмо та основи християнського життя.

Особливу увагу Лукіян приділяв біблійним текстам. Церковне передання пов’язує з ним працю над грецьким текстом Старого Завіту — Септуагінтою. Він прагнув виправити помилки, що з’явилися в рукописах під час багаторазового переписування, та повернути текстові якомога більшу точність.

За переказом, підготовлений Лукіяном текст Святого Письма під час переслідувань християн був захований у стіні, а згодом його знайшли вже за правління імператора Костянтина Великого.

Життя святого припало на час, коли Римська імперія пережила одні з найжорстокіших гонінь на християн. Особливо масштабними переслідування стали за імператора Діоклетіана наприкінці III — на початку IV століття.

Лукіяна заарештували через його християнську діяльність і відправили до в’язниці в Нікомедії. Церковне житіє розповідає, що в ув’язненні він провів багато років. Навіть там святий не припиняв підтримувати інших християн.

Він переконував в’язнів не боятися страждань і смерті та залишатися вірними Христу. Сам Лукіян також відмовився зректися своєї віри, попри тортури, голод і тяжкі умови ув’язнення.

За церковним переказом, Лукіян був настільки виснажений тортурами та закутий у кайдани, що не міг підвестися. Напередодні смерті він хотів причаститися Святих Христових Таїн. Християни, яким вдалося відвідати в’язня, принесли йому хліб і вино.

Церковне свято в Україні 15 жовтня за старим календарем

За старим календарем 15 жовтня в Україні вшановували пам’ять священномученика Кипріяна. До прийняття християнства він був освіченим ритором, а після навернення роздав значну частину свого майна нужденним і присвятив життя служінню Церкві. У період переслідування християн за імператора Валеріана Кипріяна заарештували та вимагали принести жертву язичницьким богам. Єпископ відмовився зректися віри, за що 258 року його засудили до страти через усічення мечем.

Прикмети 15 жовтня

Народні прикмети 15 жовтня / © pexels.com

Іній вранці — найближчими днями очікували суху й сонячну погоду.

Сильний холодний вітер — вважали передвісником раннього похолодання.

Дощ 15 жовтня — чекали на затяжну сиру осінь.

Що не можна робити 15 жовтня

За давніми повір’ями, 15 жовтня особливо не схвалювали ледарства. Люди вірили: якщо протягом дня встигнути виконати щонайменше три важливі або корисні справи, це може принести добробут та везіння на тривалий час.

Що можна робити 15 жовтня

У народній традиції цей день був відомий як Юхим Осінній. У середині жовтня господарі вже активно дбали про наближення холодів: приводили до ладу зимовий одяг і взуття, поповнювали запаси продуктів, усували щілини в будинках та намагалися зробити житло теплішим. Вважалося, що цей період не годиться для бездіяльності — час слід присвятити господарству та всьому, що допоможе родині благополучно пережити зиму.

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