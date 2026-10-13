Ванга передбачала моторошні потрясіння 2026-го: що може статися до кінця року

Ванга / © скрін з відео

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Британські журналісти порівняли пророцтва Ванги про політичні потрясіння 2026 року з новими ядерними погрозами Росії на адресу Заходу.

Про це повідомляє видання Daily Star.

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Пророцтва Ванги на 2026 рік: що відомо

У статті згадують пророцтва болгарської провидиці Ванги на 2026 рік, які викликають занепокоєння. Її називають «Нострадамусом Балкан» і приписують передбачення загибелі принцеси Діани.

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За цими прогнозами, до кінця року може спалахнути Третя світова війна та безпосередній конфлікт між США і Росією. Також 2026 року пророкують появу нового російського лідера, що покладе край 26-річному правлінню Путіна. Також вона передбачила зустріч з іншопланетянами в листопаді.

Разом із тим у виданні зазначають, що такі передбачення з’являються на тлі справжнього загострення. Путін погрожує ядерною зброєю через допомогу Заходу та Британії Україні. Водночас він стверджує, ніби не планує нападати на Європу, а війну проти України називає вимушеним захистом Росії.

Як зазначає видання, додатковим фактором напруженості стала реакція Москви в серпні на використання британських далекобійних безпілотників під час ударів по об’єктах на території РФ.

Передбачення Ванги — останні новини

Нагадаємо, після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту та запровадження карантинних заходів у Сибіру в Мережі знову згадали моторошне пророцтво Ванги.

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Також, за прогнозами Ванги, 2027 року таємнича хвороба або генетичний експеримент може призвести до появи надлюдей.

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