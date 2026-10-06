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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Ванга попереджала про спалах чуми в Росії: яке її пророцтво згадали в Мережі

Після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту та запровадження карантинних заходів у Сибіру в Мережі знову згадали моторошне пророцтво Баби Ванги.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Ванга

Ванга / © скрін з відео

Смерть 28-річної співробітниці протичумного інституту в Сибіру та подальший карантин у кількох лікарнях Росії спровокували нову хвилю обговорень давніх пророцтв болгарської пророчиці. У Мережі згадали про її пророцтво щодо вивільнення небезпечного патогену в сибірському регіоні.

Про це повідомляє видання UNILAD.

За наявними даними, під медичним наглядом у Сибіру перебувають близько 200 осіб. Причиною посилених заходів безпеки стала смерть 28-річної Дар’ї Шипілової, яка працювала в Іркутському протичумному інституті.

На цьому тлі в Мережі згадали пророцтва болгарської пророчиці Баби Ванги, яка померла ще 1996 року.

«Баба Ванга передбачила, що заморожений давній патоген буде випущений у Сибіру та пошириться по всьому світу. Вона також передбачила, що того ж року почнуться проблеми з дефіцитом води та взаємодія з національними інвазійними системами», — зазначив один з прихильників.

Вона пророкувала великі зміни на 2027 рік — зокрема біологічні трансформації та появу в людей надздібностей. За даними Daily Mail, подробиць про ці зміни немає, тому в мережі вже ширяться теорії про редагування генів чи біозброю. Досі невідомо, чим є події в Сибіру: природним спалахом, аварією в лабораторії чи навмисною атакою.

За даними Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC), чума — це збудник, який поширюють дикі гризуни та блохи. Легенева чума є рідкісною, але тяжкою та швидко прогресуючою формою пневмонії, яка може передаватися від людини до людини повітряно-крапельним шляхом, викликаючи лихоманку, задишку та кашель з кров’ю через 3–7 днів після контакту.

Спалах чуми в Росії — останні новини

Нагадаємо, в Іркутській області Росії від імовірної легеневої чуми померла 28-річна працівниця протичумного інституту Дар’я Шипілова. Вона могла заразитися в експедиції або через розбиту пробірку. Влада РФ називає смерть «невідомою пневмонією» та закликає ігнорувати чутки, проте під наглядом ФСБ ізолювали близько 200 контактних осіб, а лікарні й заводи закрили на жорсткий карантин.

За ситуацією вже стежать сусідні країни та західні розвідки. Експерти попереджають: легенева чума передається повітряно-крапельним шляхом і без антибіотиків може бути смертельною майже у 100% випадків, тому існує ризик її швидкого поширення за межі Росії. США та ЄС заявили про готовність допомогти.

Загадкова смерть молодої науковиці від імовірної легеневої чуми в Росії викликала паніку. Через жорсткий карантин і мовчання Кремля експерти побоюються, що РФ приховує витік модифікованого штаму чуми або розробку біологічної зброї.

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