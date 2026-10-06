Чума в Росії / © ТСН

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Загадкова смерть молодої науковиці від можливої легеневої чуми в Росії спричинила паніку. Експерти застерігають, що РФ може приховувати розробку небезпечної біологічної зброї нового покоління, і що міг статися витік модифікованого штаму чуми. Цю побоювання підігріваються жорсткими карантинними заходами та мовчанням Кремля щодо смерті лаборантки.

Про це йдеться у статті The Sun.

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Можлива смерть від чуми в Іркутській області — що відомо

За попередніми даними, російська лаборантка Дар’я Шипілова захворіла після того, як випадково впустила та розбила пробірку з бактеріями в Іркутському науково-дослідному протичумному інституті в місті Шелехов. Повідомляється, що науковиця працювала з Yersinia pestis — бактерією, яка є збудником чуми та свого часу спричинила пандемію, відому як «Чорна смерть».

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Під час наукової експедиції в Бурятії Шипіловій стало зле. Там вона, за даними ЗМІ, досліджувала білок, заражених чумою. 29 вересня жінку підключили до апарата штучної вентиляції легень. Невдовзі науковиця померла в лікарні. Російські чиновники охорони здоров’я назвали причиною смерті лише «пневмонію невідомої етіології».

Після смерті лаборантки запровадила карантин щодо 189 людей, які контактували з Шипіловою в лабораторії. Водночас Всесвітня організація охорони здоров’я звернулася до Росії із запитом щодо інформації про цей випадок.

Росія заперечує спалах чуми

Москва заперечує сам факт лабораторної аварії та заявляє, що жодного витоку небезпечного збудника не було. Російські представники також стверджують, що масштабне тестування не виявило мікроорганізмів, пов’язаних із роботою загиблої науковиці. За їхніми словами, жодного спалаху чуми в регіоні не зафіксовано.

Водночас масштабні заходи зі стримування інфекції та швидке запровадження ізоляційних заходів у лікарнях посилили підозри щодо можливого приховування інформації. Ситуація також породила питання про те, що саме сталося в сибірській лабораторії та наскільки повною є офіційна версія подій.

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Росія може розробляти біологічну зброю

Експерт із хімічної та біологічної зброї Геміш де Бреттон-Гордон в інтерв’ю Сему Гоумвуду в новій студії The Sun заявив, що не виключає існування в Росії активної програми з розробки біологічної зброї. За його словами, слабкий контроль у Росії може створювати умови для використання окремих наукових установ та лабораторій у небезпечних цілях.

«Оскільки регулювання є дуже слабким, особливо в Росії, деякі науковці та деякі з цих лабораторій потенційно можуть використовуватися для справді злочинної, зловмисної та небезпечної діяльності. Тепер ми знаємо, що існує ймовірність того, що якийсь патоген, подібний до збудника чуми, може поширюватися», — розповів експерт.

Де Бреттон-Гордон також звернув увагу на питання вакцинації Дар’ї. Він поставив під сумнів, чому щеплення не захистило науковицю, адже співробітників лабораторій зазвичай вакцинують від інфекцій, із якими вони працюють. На думку експерта, це потенційно може вказувати на те, що Дар’я мала справу з новим штамом чуми, проти якого наявні вакцини можуть бути неефективними.

Керівник кафедри біомедичних наук Університету Редінга професор Саймон Кларк також заявив, що Yersinia pestis — бактерія, яка спричиняє чуму, — потенційно може бути використана для створення біологічної зброї.

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«Цей патоген має потенціал для використання як біологічна зброя. Не секрет, що це може бути одним із напрямів, над яким вони працювали. З погляду біологічної зброї існують припущення, що могли бути розроблені стійкі до антибіотиків версії бактерії Yersinia pestis, щоб ускладнити їхнє лікування», — розповів Кларк.

Він також заявив про можливе розширення російських програм у цій сфері за часів президента РФ Володимира Путіна.

«За Путіна Росія відновила та збільшила інвестиції у свою незаконну програму розробки біологічної зброї — щонайменше у трьох військових біологічних лабораторіях у Сергієвому Посаді, Кірові та Єкатеринбурзі», — сказав професор.

Занепокоєння Британії через можливу чуму

На тлі ситуації реакція Кремля викликала дедалі більше занепокоєння за межами Росії. Експерти закликають Велику Британію враховувати можливість підвищеного ризику та заздалегідь підготуватися до потенційної загрози.

Доктор Ендрю Вебер, який свого часу відвідував протичумні лабораторії на території колишнього Радянського Союзу, вважає, що британським органам охорони здоров’я варто розглянути додатковий контроль пасажирів на тлі відсутності чіткої інформації з боку Кремля щодо причин смерті Дар’ї.

Колишній співробітник Міністерства оборони США заявив The Sun: «Якби я був представником органів охорони здоров’я Лондона, я б відстежував рейси та пасажирів, які прибувають із цього регіону, і проводив би їхній скринінг в аеропорту».

Де Бреттон-Гордон тим часом порівняв нинішню ситуацію з пандемією COVID-19 та звернув увагу на відмінності між цими захворюваннями.

«COVID був дуже заразним, але мав дуже низьку патогенність. Від COVID померло менше одного відсотка інфікованих. Тепер чума — це зовсім інше. Без лікування рівень смертності від неї становить від 50 до 100 відсотків», — пояснив експерт.

Такі заяви пролунали на тлі відсутності чіткої інформації з боку Кремля щодо обставин смерті науковиці у протичумному науково-дослідному інституті.

На тлі побоювань щодо невідомого захворювання додаткові запобіжні заходи почали вживати й сусідні країни.

Експерти підозрюють Росію у брехні щодо чуми

Де Бреттон-Гордон припустив, що характер реакції російської влади може нагадувати підходи, які використовувалися за часів СРСР.

«Це класична російська або радянська доктрина — коли трапляється катастрофа, повністю перекрити мережі», — сказав він.

Експерт також висловив сумнів щодо офіційної версії причин смерті науковиці.

«Якби це була пневмонія, ми б не бачили всієї цієї активності військовослужбовців у захисному спорядженні», — зауважив фахівець.

Окремо він звернув увагу на те, що Дар’я працювала у спеціалізованій протичумній установі. За словами де Бреттон-Гордона, залишається незрозумілим, як працівниця такого закладу могла померти після зараження звичайним штамом хвороби, яка зазвичай піддається лікуванню.

«Чому вакцина не зупинила цей штам чуми? А по-друге, лабораторія, ймовірно, була б заповнена медичними засобами протидії, зокрема антибіотиками. Чуму, як правило, можна успішно лікувати. Можливо, чума, з якою працювали в цій лабораторії, відрізнялася від бубонної чуми, «Чорної смерті» або легеневої чуми, яку ми спостерігаємо. І вакцини та медичні засоби протидії не змогли запобігти тому, щоб ця дівчина померла від неї», — припустив експерт.

Він також наголосив, що сучасні технології значно розширили можливості маніпуляцій із небезпечними патогенами.

«Штучний інтелект неймовірно добре допомагає людям, зокрема, маніпулювати геномом і здійснювати те, що ми називаємо дослідженнями з набуття функцій патогенами, щоб зробити їх небезпечнішими», — сказав де Бреттон-Гордон.

Додаткові побоювання викликало рішення головної державної санітарної лікарки Росії Анни Попової особисто вирушити з Москви до Іркутська. Вона подолала близько 4200 км, щоб контролювати заходи у відповідь на «особливо небезпечну інфекцію».

Водночас місцеві жителі повідомляють про жорсткі карантинні заходи. За їхніми словами, деякі лікарні закривали на карантин, а співробітникам інституту під час ізоляції доводилося спати просто на підлозі та стільцях.

«Що більше нас заспокоюють, то страшніше стає», — заявив один із місцевих жителів.

Попри це, російська влада продовжує запевняти, що епідеміологічна ситуація залишається стабільною. Офіційно Москва також заявляє про відсутність будь-яких доказів спалаху чуми.

Що кажуть у ВООЗ про чуму в Росії

Де Бреттон-Гордон вважає, що занепокоєння посилюється через відсутність міжнародної взаємодії з боку Росії.

«Той факт, що це відбувається в ізоляції, і той факт, що ми всі починаємо про це говорити, викликає справжнє занепокоєння. І той факт, що росіяни намагаються це ігнорувати й знову не звертаються по міжнародну допомогу, також викликає певне занепокоєння», — сказав експерт з хімічної і біологічної зброї.

Водночас ВООЗ оцінює ризик для громадського здоров’я в Росії як низький. Однак Москва досі офіційно не надала відповідь на запит організації щодо додаткових відомостей про ситуацію.

Представник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр зазначив, що перші симптоми захворювання відповідали типовій гострій респіраторній вірусній інфекції.

«Спочатку захворювання проявилося як типова гостра респіраторна вірусна інфекція. Згідно з результатами тестів, серед жодної з контактних осіб не було виявлено збудників небезпечних інфекційних захворювань. ВООЗ уважно стежить за ситуацією, працюючи зі штаб-квартирою, щоб інформувати інші країни», — розповів Ліндмаєр.

Що відомо про спалах чуми в Росії

Нагадаємо, в Іркутській області Росії від, імовірно, легеневої чуми померла 28-річна співробітниця протичумного НДІ Дар’я Шипілова, яка заразилася під час експедиції або через розбиту пробірку в лабораторії. Влада та спецслужби приховують спалах, називаючи смерть «пневмонією невідомої етіології», однак у регіоні під охороною ФСБ ізолювали близько 200 контактних осіб, а лікарні та заводи перевели на жорсткий карантин.

Російське керівництво вимагає ігнорувати «чутки», проте сусідні країни (Казахстан, Киргизстан, Монголія) та західні розвідки пильно стежать за ситуацією. Брюссель і Вашингтон готові надати допомогу, а експерти застерігають, що легенева чума, яка передається повітряно-крапельним шляхом і має рівень летальності до 100% без антибіотиків, здатна стрімко поширитися за межі РФ.

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