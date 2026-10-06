Ексглаву розвідки Німеччини затримали за підозрою у шпигунстві: що відомо

Август Ханнінг / © Getty Images

Реклама

У Німеччині затримали колишнього керівника Федеральної розвідувальної служби Августа Ханнінга. Його підозрюють у шпигунстві, розголошенні державної таємниці, спробі державної зради та діяльності як агента іноземної розвідки.

Про це повідомила пресслужба німецької Федеральної прокуратури.

Реклама

Колишній глава німецької розвідки опинився під підозрою у шпигунстві

Августа Ханнінга затримали сьогодні, 6 жовтня, під час обшуку в його будинку в Нордвальде поблизу Мюнстера. Окремо в Баварії затримали Манфреда Д. — колишнього керівника апарату Ханнінга, який працював у Федеральній розвідувальній службі Німеччини до весни 2026 року. За даними слідства, щонайменше до 2022 року він за гроші передавав Ханнінгу секретну інформацію розвідслужби.

Реклама

Август Ханнінг очолював Федеральну розвідувальну службу Німеччини від грудня 1998 року до листопада 2005-го. Після цього він працював у Міністерстві внутрішніх справ Німеччини, а згодом став приватним консультантом.

Майже 2 тисячі секретних документів: що передавали Ханнінгу

За даними німецьких видань WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung, Манфред Д. передав Ханнінгу близько 2 тисяч документів. Серед них були матеріали для щотижневих брифінгів керівників німецьких силових відомств, а також надзвичайно чутлива інформація про іранську ядерну програму та російську армію. Частина документів могла містити дані іноземних розвідувальних служб.

Під час обшуку в будинку Ханнінга також виявили секретні документи, яких у нього не мало бути. За версією слідства, в одному з випадків він міг використати отримані дані для підготовки аналізу для іноземної спецслужби.

Схему викрили під час іншого розслідування

На слід Ханнінга правоохоронці вийшли під час іншого розслідування. У вересні 2025 року під час обшуку його будинку та офісів у справі про викрадення дітей бізнесвумен Крістіни Блок слідчі знайшли електронний носій із секретними матеріалами. Після аналізу дані передали федеральним органам, а в травні 2026 року прокуратура Німеччини розпочала таємне розслідування щодо Ханнінга та його ймовірного інформатора у Федеральній розвідувальній службі Німеччини.

Реклама

«Під час оцінки даних, які містилися на носії, були виявлені ознаки можливого кримінального правопорушення», — повідомили слідчі.

Наразі правоохоронці з'ясовують, як саме секретні документи потрапили до Ханнінга і кому він міг передавати отриману інформацію. Адвокати колишнього глави розвідки поки не відповіли на запити щодо висунутих проти нього звинувачень.

«Німеччина має прокинутися»: що раніше говорив Ханнінг про Росію

Затримання Ханнінга привернуло особливу увагу через його попередні заяви про російську загрозу. В інтерв’ю The Telegraph у 2024 році колишній глава німецької розвідки попереджав, що Берлін недооцінює небезпеку з боку Москви.

«Німеччина дуже наївна. Вона повинна прокинутися і побачити загрозу, яку становить Росія», — говорив Ханнінг.

Реклама

Тепер сам колишній керівник розвідки опинився в центрі справи про можливе шпигунство.

Якщо провину Ханнінга та Манфреда Д. доведуть, справа може стати однією з найсерйозніших шпигунських історій в історії ФРН. Видання Tagesschau зазначає, що раніше в Німеччині не було випадку, коли підозра у державній зраді стосувалася настільки високопоставленого колишнього посадовця.

Нагадаємо, нещодавно Німеччина попередила про загрозу прямого військового конфлікту з Росією. Це сталося на тлі зростання напруженості між РФ та країнами НАТО.

Новини партнерів

Новини партнерів