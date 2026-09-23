«Друзі Путіна» наблизилися до влади: у Німеччині готують обмеження для AfD

AfD / © Associated Press

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У Німеччині готуються обмежити доступ партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) до секретної військової та розвідувальної інформації на тлі її посилення у Саксонії-Ангальт. Побоювання пов’язані з можливим потраплянням чутливих даних до Росії.

Про це йдеться в матеріалі il Giornale.

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Після перемоги AfD на виборах у Саксонії-Ангальт 6 вересня партія наблизилася до можливості сформувати земельний уряд. У Берліні на цьому тлі обговорюють, як захистити секретну інформацію у разі її приходу до влади.

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Одне з головних питань — доступ до секретного військового документа «Оплан». План обсягом близько тисячі сторінок містить інформацію про дії Німеччини у разі можливого нового наступу Росії на Східну Європу. Доступ до нього мають керівники 16 федеральних земель.

Німецьке військове керівництво побоюється, що у разі отримання AfD доступу до документа інформація може потрапити до Росії. Міністр оборони Борис Пісторіус раніше заявляв, що не має наміру передавати секретні військові дані уряду, очолюваному AfD, вказуючи на близькість частини партії до Москви.

Розглядають і ширші обмеження. Серед них — можливе закриття для Саксонії-Ангальт доступу до розвідувальної інформації про російську підривну діяльність у Європі, а також до матеріалів спецслужб щодо самої AfD та розслідувань стосовно ультраправих.

Водночас інформацію, необхідну для запобігання терористичним атакам, пропонується залишити доступною.

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У самій AfD такі наміри критикують. У партії заявили, що приховування секретної інформації від політичної сили на підставі, за їхніми словами, недоведених звинувачень було б недемократичним.

Осередок AfD у Саксонії-Ангальт перебуває під наглядом спецслужб і класифікується як підтверджено правоекстремістський.

Можливі обмеження можуть призвести до юридичного протистояння між федеральною владою та AfD.

Що відомо про AfD

Раніше німецькі та європейські розвідувальні джерела повідомляли про підтримку AfD з боку Росії, зокрема у кампаніях у соцмережах.

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Партія виступає за скасування санкцій проти РФ і відновлення постачання російських нафти та газу. Її представники також намагалися через суд домогтися припинення німецької військової допомоги Україні.

У передвиборчій програмі AfD на 2025 рік майбутнє України пов’язували з нейтралітетом і відмовою від вступу до НАТО та ЄС. Як зазначала раніше The Independent, з цього питання позиція партії навіть жорсткіша за позицію Дональда Трампа, який не вимагав від України відмовитися від європейської інтеграції.

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