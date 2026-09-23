Під землею лежав цілий статок: у Німеччині металошукач випадково знайшов скарб

Скарб із 934 римських денаріїв знайшли поблизу Кельна. Фото: Марсель Занджані/LVR Управління археологічної спадщини в Рейнланді

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На заході Німеччини чоловік із металошукачем натрапив на один із найбільших у країні скарбів срібних монет римської доби. Археологи дістали із землі 934 денарії загальною вагою близько 3,1 кг.

Про знахідку повідомляє Live Science із посиланням на археологічну службу німецького Рейнланду.

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Скарб виявили приблизно рік тому на полі неподалік міста Весселінг, що розташоване на південь від Кельна. Його знайшов ліцензований пошуковець Олівер Рідль. Спочатку він викопав лише 15 монет, однак металошукач продовжував давати потужний сигнал.

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«Мені було зрозуміло, що тут під землею є щось більше», — розповів Рідль. Після цього він припинив самостійні пошуки та повідомив про знахідку археологам.

Фахівці вилучили із землі цілий блок ґрунту зі скарбом та дослідили його за допомогою рентгену. Загалом усередині виявили 934 срібні римські монети.

Найстаріший денарій карбували ще 148 року до нашої ери, за часів Римської республіки. Водночас найновіша монета датується 124 або 125 роком нашої ери. Через це археологи припускають, що схованку створили за правління імператора Адріана, який очолював Римську імперію від 117 до 138 року.

Більшість монет належить до періоду правління династії Флавіїв — імператорів Веспасіана, Тита та Доміціана у 69–96 роках. На думку керівника археологічного відділу Еріха Классена, власник міг почати накопичувати ці гроші приблизно 100 року, а закопати значно пізніше.

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Скарб із 934 римських денаріїв знайшли поблизу Кельна. Фото: Марсель Занджані/LVR Управління археологічної спадщини в Рейнланді

Скарб із 934 римських денаріїв знайшли поблизу Кельна. Фото: Марсель Занджані/LVR Управління археологічної спадщини в Рейнланді

Чому людина сховала настільки велику суму, достеменно невідомо. Археологи припускають, що таким способом власник хотів убезпечити заощадження, адже банків у сучасному розумінні тоді не існувало. Однак по гроші він так і не повернувся.

Масштаб знахідки добре демонструє її тогочасну цінність. За словами археологині Рахель Отте, близько 300 денаріїв становили річну платню римського легіонера за правління Адріана. Частину цих грошей військовий мав витрачати на харчування та спорядження. Тож, щоб накопичити суму, подібну до знайденої у Весселінгу, легіонерові довелося б відкладати всі доступні кошти приблизно шість років.

Зараз скарб зберігається та експонується в Регіональному музеї Рейнланду в Бонні.

Нагадаємо, в Польщі 9-річний школяр під час екскурсії у замку знайшов монету 1624 року. Вона лежала просто під ногами.

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