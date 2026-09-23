Стубб закликав Путіна до переговорів: “Ви не перемагаєте”

Стубб / © Associated Press

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Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що ситуація на фронті не свідчить про перемогу Росії у війні проти України. Він закликав російського президента Володимира Путіна погодитися на переговори.

Про це Стубб сказав в інтервʼю журналістам Bloomberg.

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За словами Стубба, нинішні територіальні зміни на фронті залишаються незначними, а співвідношення втрат, за його оцінкою, становить приблизно один до п’яти на користь України.

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«Послухайте, хлопці, (росіяни — ред.) ви не виграєте цю війну, тож давайте спробуємо її закінчити. Зеленський хоче миру, Трамп хоче миру, і тепер нам потрібно домогтися того, щоб Путін сів за стіл переговорів», — зазначив Стубб.

Фінський президент також зазначив, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп, за його словами, зацікавлені у завершенні війни. Тому, на думку Стубба, наступним кроком має стати залучення Путіна до переговорного процесу.

Раніше Стубб також заявляв, що можливі переговори між Зеленським і Путіним за участю Трампа могли б стати важливим кроком до завершення війни.

Нагадаємо, Стубб назвав три умови, які можуть підштовхнути Росію до припинення вогню. Йдеться про продовження військової та фінансової підтримки України Заходом, посилення санкцій проти Москви та збереження військової стійкості України. Він наголосив, що спочатку має відбутися безумовне припинення вогню, а вже після цього — повноцінні мирні переговори.

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