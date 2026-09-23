У Польщі оголосили тривогу і закрили аеропорти: що відбувалося біля кордону з Україною

Літак. / © Associated Press

Реклама

Зранку 23 вересня сусідня Польща піднімала військову авіацію через російські авіаудари по території України. Для мешканців Люблінського воєводства, яке межує з Україною, оголосили попередження, пов’язане з можливою повітряною загрозою.

Про це повідомляють місцеві видання Polsat News і RMF24.

Реклама

«У зв’язку з ударами Російської Федерації по території України, здійсненими з використанням засобів повітряного нападу, розпочалися операції військової авіації у повітряному просторі Польщі», — повідомило Оперативне командування видів Збройних сил (DORSZ).

Реклама

Водночас військові наголошували, що дії мають превентивний характер і «особливо спрямовані на захист регіонів, прилеглих до зон, де є загроза». Повітряні операції тривали менше години. Водночас порушення повітряного простору країни не було зафіксовано.

«Хотіли б повідомити вас, що вибух, чутний сьогодні вранці в центральній Польщі, був пов’язаний із подоланням звукового бар’єру військовими бойовими літаками», — повідомили у DORSZ.

Тривога і закриття аеропортів в Польщі

Зранку урядовий центр безпеки оголосив попередження, пов’язане з можливою повітряною загрозою, для мешканців Люблінського воєводства, яке безпосередньо межує з Україною.

«Російська авіація атакує Україну. Ситуація контролюється. Польські повітряні сили діють у Польщі. Очікуйте подальших оголошень», — йшлося у заяві.

Реклама

Тривогу скасували о 7:48 ранку — після того, як «повітряний напад на Україну було завершено».

На момент загрози, через необхідність забезпечення свободи дій військової авіації, польське агентство аеронавігаційних послуг призупиняло діяльність в аеропортах Любліна та Жешува.

Реакція на атаки РФ по Україні

Минулої ночі, 22 вересня, через атаку РФ по Україні одразу у двох країнах піднімали винищувачі НАТО. Зокрема, у Польщі та Латвії. Полякам розіслали повідомлення про небезпеку. Зокрема, у Латвії літаки з патрулювання повітряного простору Балтії злетіли через оголошення жовтого рівня небезпеки у Краславському краї, що межує із Білоруссю.

Вчора увечері в Румунії оголосили повітряну тривогу через ціль біля кордону з Україною - на північний схід від Вилкового на Одещині. Мешканцям повіту Тулча було надіслано повідомлення RO-Alert, а для моніторингу ситуації з авіабази Борча підняли два румунські винищувачі F-16.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів