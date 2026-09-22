Кордон РФ і Естонії. / © Associated Press

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Російська Федерація посилила обмеження біля кордону з Естонією, запровадивши обмеження у Кінгісеппському та Сланцевському районах Ленінградської області. До 26 вересня у прикордонній зоні діятиме заборона на пересування та перебування людей.

Про це повідомляє видання естонське видання ERR.

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Зокрема, у п’ятикілометровій зоні біля кордону в темний час доби за межами населених пунктів заборонено перебувати і пересуватися людям, а також будь-яким транспортним засобам. Також на окремій ділянці річки Нарви заборонили рух малих суден і перебування людей на березі. Крім того, біля кордону заборонено полювання.

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«Такі заходи не є звичайною практикою, але й чимось винятковим їх назвати не можна», — сказав представник естонської прикордонної служби Андріс Вільцин.

За словами Вільцина, естонські органи стежать за ситуацією на східному кордоні країни та готові відреагувати на можливі інциденти у разі потреби.

«Думаю, російська сторона, безумовно, стурбована безпекою свого кордону. Можливо, це певною мірою говорить і про деяку невпевненість з того боку. Тому, безумовно, варто додатково стежити за тим, що відбувається додатково», — наголосив він.

У Таллінні заявляють, що безпосередньої загрози для країни наразі не бачать. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Таро, Естонія не робитиме жодних дій зі свого боку.

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«Наразі оцінка небезпеки не змінилася. Так, були різні спекуляції щодо можливої ​​загальної мобілізації. Так, є оцінка того, що Росія перебуває у скрутному становищі», — сказав Таро.

Своєю чергою, російська сторона пояснює такі заходи необхідністю посилити охорону державного кордону. На тлі посилення режиму увагу привернуло й те, що на березі Нарви на території РФ діють обмеження, тоді як на естонському боці люди можуть перебувати біля річки. За даними естонської сторони, нещодавно одна людина незаконно перетнула кордон із Росії до Естонії та була затримана.

Водночас в естонській прикордонній службі зауважують, що повністю перекрити протяжний кордон та виключити будь-які незаконні переходи практично неможливо.

Як повідомлялося, в Естонії у ніч проти 1 вересня повітряна тривога охопила вісім повітів через вторгнення невідомих дронів. Військові зафіксували безпілотники, які летіли вздовж східного кордону Естонії та Латвії. Частина з них зайшла до повітряного простору країни. Для перехоплення цілей у небо підняли винищувачі НАТО.

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