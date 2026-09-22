Путін боїться власного оточення: навіщо Кремль розширює охорону диктатора

Путін збільшує охорону / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін серйозно занепокоєний власною безпекою. Від початку повномасштабної війни він уже чотири рази збільшував чисельність власної охорони. За словами експертів, усе тому, що диктатор почав панічно боятися свого оточення.

Про це пише Onet.

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Путін боїться власного оточення, а тому посилює охорону

Наприкінці серпня Путін підписав черговий указ, який розширює штат центрального апарату Федеральної служби охорони (ФСО). За даними американського аналітичного центру Jamestown Foundation, який відстежує політичні та військові процеси в країнах колишнього СРСР, це вже четверте таке рішення з 2022 року.

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Тепер у центральному апараті ФСО працює 812 людей. Утім, це не загальна чисельність спецслужби, яка відповідає за безпеку Путіна, Кремля та інших ключових фігур і державних інституцій РФ, а лише її керівне ядро та персонал, який безпосередньо обслуговує очільників відомства.

З початку війни штат центрального апарату ФСО сумарно зріс на 12%. Для порівняння: до 2022 року його чисельність залишалася незмінною впродовж 13 років. Показово й те, що цього разу структуру змінили посеред року, а не на початку, як це робили раніше задля зручності планування бюджету.

Водночас розширення керівництва ФСО не пов’язане з успішними атаками українських дронів, оскільки захист важливих посадовців та Путіна від повітряних загроз належить до компетенції армії та ФСБ.

На думку фахівців Jamestown Foundation, основна мета цих змін — жорсткіше фільтрувати людей із допуском до Путіна, посилити охорону резиденцій і урядових об’єктів, а також збільшити кількість відданих кадрів у найближчому оточенні диктатора.

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Зокрема, з весни 2026 року правила поведінки поруч із Путіним змінилися. Посадовці та навіть гості тепер зобов’язані здавати не лише мобільні телефони, а й будь-які годинники — як електронні, так і механічні.

Виняток роблять хіба що для найбільш наближених осіб, таких як соратник Путіна Сергій Чемезов, який є генеральним директором корпорації «Ростех» та близьким другом Путіна.

Розбудова ФСО має подвійну мету: забезпечити кращий фізичний захист Путіна та зменшити його залежність від інших силових відомств — насамперед ФСБ, Росгвардії та Міністерства оборони.

«Що більше Путін розширює коло своєї особистої охорони, то більше він демонструє, що не довіряє власним елітам і спецслужбам», — каже аналітик Jamestown Алекс Горобець.

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Путін боїться замаху і постійно збільшує охорону

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін суттєво посилив заходи власної безпеки та охорони високопосадовців. Очільник Кремля підписав указ про розширення штату Федеральної служби охорони (ФСО) до понад 800 осіб, що стало вже четвертим збільшенням чисельності цієї служби від початку повномасштабної війни.

Як повідомляли у звіті Інституту вивчення війни та The Telegraph, заходи безпеки різко посилили через загрози ударів українських дронів, внутрішнього перевороту, а також зростання кількості вбивств і замахів на чиновників та військових по всій Росії.

Зокрема, від грудня 2025 року було скоєно щонайменше п’ять замахів на високопосадовців, серед яких підрив вибухівки проти командувача Повітряно-космічних сил РФ генерал-полковника Олександра Чайка.

Для особистого захисту Путіна застосовують низку додаткових кроків: він проводить час у підземних бункерах, переміщує системи ППО ближче до власних резиденцій і масово цензурує інформаційний простір.

Згідно з даними розвідувальних служб, для співробітників, які працюють у безпосередній близькості до Путіна, запроваджено суворі протоколи. Їм заборонили користуватися громадським транспортом, мобільними телефонами чи іншими пристроями з доступом до інтернету, а в їхніх помешканнях встановили системи безпеки.

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