У Путіна зробили заяву щодо поновлення переговорів про Україну

Володимир Путін і Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Росія очікує відновлення тристороннього переговорного процесу щодо України. Водночас у Кремлі зазначають, що наразі жодних реальних зрушень у цьому напрямку немає.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитують російські засоби масової пропаганди.

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За словами Пєскова, Росія розраховує на відновлення тристороннього переговорного процесу щодо України.

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Водночас речник кремлівського диктатора зазначив, що наразі жодного прогресу в проведенні переговорів не спостерігається.

Переговори про мир в Україні — останні новини

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що наступний раунд тристоронніх мирних переговорів між Україною, США та Росією заплановано на жовтень 2026 року.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп анонсував енергетичне перемир’я між Україною та Росією, проте Кремль на це не відповів. Москва продовжує ескалацію і не планує зупиняти війну на період жовтневих тристоронніх переговорів. Водночас адміністрація США на тлі виборів до Конгресу звинувачує Україну у зростанні цін на пальне через удари по російських НПЗ, тоді як експерти вказують на наслідки американської кампанії проти Ірану.

Європейські лідери попереджають про загрозу ескалації та занепокоєні блокуванням санкцій ЄС проти Росії окремими країнами, вважаючи, що до реальних домовленостей президент країни-агресорки Володимир Путін готуватиметься не раніше весни.

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