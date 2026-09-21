Коли треба солити відбивні, щоб вони вийшли ніжними та соковитими: секрет професійних кухарів

Коли солити відбивні / © Фото з відкритих джерел

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Відбивні можуть вийти сухими всередині, якщо неправильно підготувати м’ясо до смаження. Одна з важливих деталей — момент, коли додають сіль. Саме тому професійні кухарі не радять солити м’ясо навмання.

Коли найкраще солити відбивні

Якщо ви готуєте відбивні одразу після підготовки, м’ясо можна посолити безпосередньо перед смаженням.

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Але якщо є можливість підготувати м’ясо заздалегідь, сіль краще додати приблизно за 30 хвилин до приготування. За цей час сіль спочатку витягує частину вологи на поверхню, а потім вона разом із розчиненою сіллю поступово повертається в м’ясо. У результаті шматок може рівномірніше просолитися.

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Найгірший варіант — посолити відбивні приблизно за 10-15 хвилин до смаження. Саме в цей проміжок сіль активно витягує вологу на поверхню, але часу для її проникнення назад у м’ясо недостатньо.

Тому є два зручні варіанти: солити безпосередньо перед смаженням або завчасно — приблизно за пів години.

Як посмажити відбивні, щоб вони залишилися соковитими

М’ясо наріжте поперек волокон шматками завтовшки близько 1–1,5 см і злегка відбийте. Не потрібно перетворювати його на надто тонкий пласт — так воно швидше пересохне.

Посоліть м’ясо одним із двох способів: безпосередньо перед смаженням або за 30 хвилин до нього. Перед смаженням промокніть поверхню паперовим рушником — сухе м’ясо краще підрум’янюється.

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Добре розігрійте сковороду, додайте трохи олії та обсмажуйте відбивні на достатньо сильному вогні, щоб швидко сформувалася рум’яна скоринка. Потім зменште нагрівання і доведіть м’ясо до готовності.

Не варто постійно перевертати відбивні чи занадто притискати їх лопаткою: так із м’яса виходитиме більше соку.

Ще один важливий момент — не кладіть на сковороду занадто багато м’яса одночасно. Якщо температура різко впаде, відбивні почнуть не смажитися, а тушкуватися, через що гарної скоринки не буде.

Готовому м’ясу дайте полежати кілька хвилин перед подаванням. Так соки рівномірніше розподіляться всередині, а відбивні залишаться соковитими.

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