Співачка-зрадниця Лоліта втекла зі сцени під час атаки дронів: Гордон і Ектор поставили її на місце

Лоліта Мілявська

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Одіозна співачка Лоліта Мілявська, яка роками будує кар’єру в країні-агресорці, зіткнулася з жорстокою реальністю просто під час концерту в Сочі.

Днями її виступ кілька разів переривали через оголошену в місті загрозу атаки безпілотників. У результаті артистка не витримала, емоційно вилаялася та кілька разів залишала сцену.

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Судячи з відео, яке поширилося в Threads, після чергового повідомлення про небезпеку Лоліта вже була далеко не такою сміливою. Співачка в істериці та з лайкою поспішила за лаштунки й у паніці закликала глядачів залишити приміщення. Концерт запроданки переривали тричі.

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Дата публікації 11:58, 21.09.26 Кількість переглядів 21 Лоліта влаштувала істерику просто під час концерту в Сочі через загрозу атаки дронів

Особливо іронічно ситуація має вигляд з огляду на те, що Лоліта багато років продовжує працювати та виступати в Росії, тоді як її країна веде повномасштабну війну проти України. Та замість викриття факту вторгнення й підтримки рідної України зрадниця лишень спромоглася на декілька матюків.

У Мережі така поведінка артистки вже стала приводом для мемів. Ба більше, навіть українські зірки не втрималися від гумору.

«Лоліто, ти уточнюй, хто саме за*б*в. Бо ФСБ посадить на пляшку. Переживаю за тебе» — Ектор Хіменез-Браво

Найцікавіше, що вони самі завжди можуть це припинити. Варто лише одній бункерній істоті перестати стріляти

Вона забула 2022 рік? Як просила допомогти вивезти її маму і дочку. Тепер і ти, гидото, переживай і відчувай те, що відчуває вся Україна

Сподіваюсь, так буде з усіма їхніми концертами на всій росії, а згодом влада так і загалом заборонить їх проводити з безпекових причин

Реакція на поведінку Лоліти Мілявської

Реакція на поведінку Лоліти Мілявської

Реакція на поведінку Лоліти Мілявської

При цьому Лоліта вже давно має непрості стосунки з Україною. 2017 року їй заборонили в’їзд до країни після незаконного відвідування окупованого Криму через закриті пункти пропуску.

А вже 2023 року Лоліта опинилася під українськими санкціями. Її внесли до санкційного списку разом із низкою російських артистів та публічних діячів.

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Цікаво, що попри заборону на в’їзд до України, 2024 року Мілявська заявляла, що хоче, аби її прах розвіяли саме в Києві на Подолі, де жила у дитинстві.

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