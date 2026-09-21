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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
473
Час на прочитання
1 хв

Лілія Ребрик замилувала рідкісними фото з чоловіком-хореографом, з яким 14 років у шлюбі

Подружжя відвідало особливу подію.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Лілія Ребрик з Андрієм Диким

Лілія Ребрик з Андрієм Диким / © instagram.com/liliia.rebrik

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показала нові фото зі своїм чоловіком, хореографом Андрієм Диким, та розчулила шанувальників.

На світлинах подружжя позує просто неба. Лілія Ребрик для виходу обрала ефектну білу сукню з незвичайною спідницею з воланами. Свій образ знаменитість доповнила білими босоніжками на підборах і невеликою сумочкою. Андрій Дикий постав поруч із дружиною у класичному чорному костюмі, світлій сорочці та сонцезахисних окулярах.

Лілія Ребрик з Андрієм Диким / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з Андрієм Диким / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з Андрієм Диким / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з Андрієм Диким / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з Андрієм Диким / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з Андрієм Диким / © instagram.com/liliia.rebrik

Пара мала особливо гармонійний вигляд, а на фото Лілія ніжно притулилася до чоловіка на різних локаціях. Подружжя не розкривало подробиць заходу, на якому вони були присутні, але у коментарях їх одразу засипали теплими словами й побажаннями.

  • Будьте щасливі та здорові! Всього найкращого вам і вашим дівчаткам!

  • Яка ви гарна пара, завжди вами милуюся

  • Ви круті, любо на вас дивитись

До слова, Лілія Ребрик та Андрій Дикий разом уже 14 років у шлюбі. Подружжя виховує трьох доньок.

Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк емоційно висловився про дітей своєї обраниці Олени Світлицької і відповів на закиди про «жінку з причепом».

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