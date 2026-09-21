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- Гламур
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Лілія Ребрик замилувала рідкісними фото з чоловіком-хореографом, з яким 14 років у шлюбі
Подружжя відвідало особливу подію.
Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показала нові фото зі своїм чоловіком, хореографом Андрієм Диким, та розчулила шанувальників.
На світлинах подружжя позує просто неба. Лілія Ребрик для виходу обрала ефектну білу сукню з незвичайною спідницею з воланами. Свій образ знаменитість доповнила білими босоніжками на підборах і невеликою сумочкою. Андрій Дикий постав поруч із дружиною у класичному чорному костюмі, світлій сорочці та сонцезахисних окулярах.
Пара мала особливо гармонійний вигляд, а на фото Лілія ніжно притулилася до чоловіка на різних локаціях. Подружжя не розкривало подробиць заходу, на якому вони були присутні, але у коментарях їх одразу засипали теплими словами й побажаннями.
Будьте щасливі та здорові! Всього найкращого вам і вашим дівчаткам!
Яка ви гарна пара, завжди вами милуюся
Ви круті, любо на вас дивитись
До слова, Лілія Ребрик та Андрій Дикий разом уже 14 років у шлюбі. Подружжя виховує трьох доньок.
Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк емоційно висловився про дітей своєї обраниці Олени Світлицької і відповів на закиди про «жінку з причепом».