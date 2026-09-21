Лілія Ребрик замилувала рідкісними фото з чоловіком-хореографом, з яким 14 років у шлюбі

Лілія Ребрик з Андрієм Диким / © instagram.com/liliia.rebrik

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Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показала нові фото зі своїм чоловіком, хореографом Андрієм Диким, та розчулила шанувальників.

На світлинах подружжя позує просто неба. Лілія Ребрик для виходу обрала ефектну білу сукню з незвичайною спідницею з воланами. Свій образ знаменитість доповнила білими босоніжками на підборах і невеликою сумочкою. Андрій Дикий постав поруч із дружиною у класичному чорному костюмі, світлій сорочці та сонцезахисних окулярах.

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Лілія Ребрик з Андрієм Диким / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з Андрієм Диким / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з Андрієм Диким / © instagram.com/liliia.rebrik

Пара мала особливо гармонійний вигляд, а на фото Лілія ніжно притулилася до чоловіка на різних локаціях. Подружжя не розкривало подробиць заходу, на якому вони були присутні, але у коментарях їх одразу засипали теплими словами й побажаннями.

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До слова, Лілія Ребрик та Андрій Дикий разом уже 14 років у шлюбі. Подружжя виховує трьох доньок.

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