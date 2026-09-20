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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
2 хв

Ексдружина Ступки Логунова вийшла заміж: чому прихильники засумнівалися у справжності весіллі

Розкішні фото викликали питання.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Поліна Логунова

Поліна Логунова / © Instagram Поліни Логунової

Українська блогерка та бізнесвумен Поліна Логунова повідомила про заміжжя та показала розкішні весільні фото з американцем Джорджем, однак її публікація викликала несподівані запитання у Мережі.

Поліна поділилася кадрами з особливого дня. На світлинах вона постала у білосніжній сукні силуету «рибка» з ефектним розрізом. Поруч із нею позував її обранець Джордж. Пара мала вигляд молодят і залюбки демонструвала ніжність одне до одного. Публікація швидко зібрала привітання та компліменти. Втім, уважні підписники звернули увагу на одну деталь.

Поліна Логунова з чоловіком / © instagram.com/polinalogunova

Поліна Логунова з чоловіком / © instagram.com/polinalogunova

Річ у тім, що Instagram позначив оприлюднені кадри як зображення, створені або відредаговані за допомогою штучного інтелекту. Це й стало приводом для дискусій: частина користувачів засумнівалася, чи справді Логунова влаштувала весілля, а дехто припустив, що світлини можуть бути рекламною або піар-історією.

Сама Поліна, судячи з її реакцій під дописом, не залишила привітання без відповіді та заперечила припущення про те, що її весільні кадри є результатом роботи ШІ.

Поліна Логунова з чоловіком / © instagram.com/polinalogunova

Поліна Логунова з чоловіком / © instagram.com/polinalogunova

Особливу увагу привертає й історія кохання Логунової та Джорджа. Після розриву Поліни з актором Ступкою їхні стосунки почали розвиватися. Дмитро розповідав, що причиною їхнього розлучення став залицяльник дружини.

Водночас сама Логунова раніше пояснювала розрив інакше — за її словами, у них із Дмитром уже не залишилося тих почуттів, які були на початку стосунків. Попри різні версії колишнього подружжя, після розлучення Поліна справді продовжила особисте життя з Джорджем.

Поліна Логунова / © instagram.com/polinalogunova

Поліна Логунова / © instagram.com/polinalogunova

Наразі Поліна та Джордж живуть у США. Логунова виховує доньку від Дмитра Ступки, а її колишній чоловік також будує нові стосунки.

Нагадаємо, нещодавно ексдружина Ступки Поліна Логунова поскандалила з його мамою і пригрозила компроматом на їхню родину.

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