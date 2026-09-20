Кавун на голові, басейн і понад мільйон фанатів: як українська вівчарка Рокі підкорила TikTok

Пес Рокі підкорив TikTok

Реклама

Український песик, якого звати Рокі, перетворився на справжню знаменитість соцмереж завдяки креативності свого господаря. Власник німецької вівчарки знімає смішні відео, завдяки чому у тварини вже понад 1,1 млн підписників та понад 76 млн лайків у TikTok.

Німецька вівчарка з України у «шоломі» з кавуна завоювала мільйони сердець у TikTok

Власник німецької вівчарки знімає кумедні відео за участю свого собаки Рокі. Найсмішніші відео — ті, де собаці роблять шапочку з кавуна, ананаса чи дині.

Реклама

Ці відео збирають мільйони переглядів та лайків, а сам Рокі має вкрай велику фан-базу.

Реклама

Пізніше виявилося, що песик живе в Україні, про що йдеться у закріпленій публікації на сторінці пса в ТікТоку. Пес-блогер навіть готовий до співпраці.

Собака постійно позує у вбранні з найрізноманітніших ягід та фруктів — від кірок дині до бананової шкірки.

На кадрах собака виглядає не лише мило, а й абсолютно щасливо, адже господар огорнув його турботою — дбайливо вичісує шерсть, частує смаколиками та купує багато іграшок. Пес навіть має власний басейн.

Собаки: останні новини

Нагадаємо, що єдиної норми прогулянок для собак не існує, адже необхідна активність залежить від віку, породи та індивідуальних потреб тварини. За даними Express із посиланням на ветеринарку Ніколу Рус, для цуценят діє орієнтир: п’ять хвилин активності (прогулянок або ігор) на кожен місяць життя двічі на день.

Реклама

Дорослим і літнім собакам рекомендують близько 30–60 хвилин фізичного навантаження двічі на день, проте активним породам на кшталт бордер-колі потрібно більше руху, ніж меншим собакам.

Для старших улюбленців та тварин з артритом важливо обирати вправи низької інтенсивності, щадити суглоби, зважати на покриття чи розглянути гідротерапію, оскільки зберігати рухливість необхідно. Також собакам будь-якого віку потрібна розумова стимуляція. У Кінологічному клубі додають, що собак варто вигулювати 1–2 рази на день, якщо ветеринар не призначив спокій.

Новини партнерів

Новини партнерів