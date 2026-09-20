ЗСУ / © Associated Press

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Масштабна наступальна операція ЗСУ «Вівальді» у Донецькій області триває і набирає обертів. Третій корпус звільнив Шандриголове, Дерилове і встановив повний контроль над Дробишевим.

Про це повідомив командир корпусу Андрій Білецький у неділю, 20 вересня.

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За його словами, за два сезони операції Третій армійський корпус і придані йому підрозділи повернули під контроль України 125 км² території. Із них 50 км² були деокуповані.

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Також, за даними корпусу, за цей період було знищено ще близько 800 російських військових. Загальні втрати російської сторони за два сезони «Вівальді», як стверджують у корпусі, перевищили 3000 осіб.

Українські військові послаблюють російські армії

У Третьому корпусі заявляють, що операція дозволяє поступово виснажувати наступальний потенціал одразу трьох російських армій — 20-ї, 25-ї та 1-ї танкової.

Під час штурмових дій українські військові активно використовують безпілотні та роботизовані системи.

«Під час штурмових дій попереду піхоти завжди йдуть БпЛА та НРК. Третій армійський корпус першим у світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів. Наші важкі бомбери доставляють НРК-камікадзе на понад 10 кілометрів у тил противника», — розповів бригадний генерал Андрій Білецький.

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Наступ ЗСУ на Донеччині / © Deepstatemap

Як проходить операція «Вівальді»

За інформацією корпусу, артилерія та безпілотні системи завдавали ударів по командних пунктах, вузлах зв’язку, логістиці, переправах і резервах російських військ.

Водночас підрозділи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби забезпечували прикриття району бойових дій.

У Третьому корпусі стверджують, що завдяки цьому російським військам не вдалося своєчасно розкрити задум операції. Після звільнення позицій українські підрозділи закріплювалися на нових рубежах.

Наступ ЗСУ на Донеччині — останні новини

Нагадаємо, днями офіційно стало відомо про наступ ЗСУ на півночі Донецької області. Тоді повідомлялося про зачистку Новоселівки, Олександрівки, Ярової, околиць села Коровій Яр та звільнення Середнього.

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Напередодні колишній командир військ РХБЗ Великої Британії та НАТО, полковник у відставці Геміш де Бреттон-Ґордон повідомив про успішне просування українських сил. ЗСУ вдалося звільнити понад 200 квадратних кілометрів.

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