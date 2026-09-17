Операція “Вівальді”: Білецький заявив про зрив плану РФ щодо оточення міст Донеччини

Білецький

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Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що українські військові зірвали задум російської армії щодо охоплення ключових міст Донеччини з півночі та півдня. За його словами, під час операції «Вівальді» було фактично розгромлено північну частину російського вклинення.

Про це бригадний генерал Андрій Білецький розповів в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

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Який план мала РФ

За словами Білецького, російські війська планували охопити так звані міста-фортеці на Донеччині з двох напрямків.

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Із півдня російські сили мали просуватися через район Добропілля, а з півночі — через виступ у напрямку Святогірська. Надалі обидві «клешні» мали зійтися в районі Барвінкового.

Йдеться про створення загрози для Слов’янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки.

Білецький заявив, що українським військовим вдалося розгромити північну частину цього задуму.

«Бійцям Третього армійського корпусу вдалося розгромити північну клешню», — заявив командир корпусу.

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Він наголосив, що тепер важливо не допустити відновлення російського наступу та продовжити порушувати логістику й роботу тилу противника.

Що відомо про операцію «Вівальді»

Операція Третього армійського корпусу «Вівальді» на півночі Донецької області тривалий час проходила в умовах інформаційної тиші. Перший її етап, за словами Білецького, був спрямований на ліквідацію російської інфільтрації та порушення логістики окупаційних військ.

Станом на 15 вересня українські військові повідомляли про зачистку від російської присутності близько 75 квадратних кілометрів території та деокупацію ще 10 квадратних кілометрів. Також повідомлялося про ліквідацію осередків противника в районах Новоселівки, Олександрівки, Ярової та поблизу Корового Яру.

За словами командира корпусу, після зриву північної частини російського задуму противнику буде складніше здійснювати охоплення міст із цього напрямку.

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Білецький також зазначив, що одним із ключових напрямків роботи українських військових було ураження елементів тилового та енергетичного забезпечення російських підрозділів — зокрема складів паливно-мастильних матеріалів, генераторів та акумуляторних потужностей, які забезпечують роботу засобів РЕБ, РЕР, артилерійських і авіаційних радарів.

Водночас командир Третього армійського корпусу наголосив, що операція «Вівальді» триває, а перший етап не є її завершенням.

Білецький закликав очікувати подальших повідомлень і заявив, що Україна може «спокійно чекати гарних новин».

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