Як позбутися конденсату на вікнах: простий трюк, який варто спробувати

Як позбутися конденсату на вікнах / © unsplash.com

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Конденсат на вікнах — неприємне явище, яке часто з’являється на початку осені, коли на вулиці стає холодніше. Втім, цю проблему можна подолати завдяки одному корисному лайфгаку прибирання. Метод надзвичайно простий, вимагає лише кількох хвилин увечері й допоможе зберегти скло сухим наступного дня.

Про це пише Mirror.

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Простий засіб врятує від конденсату на вікнах: він є на кожній кухні

Про актуальність та ефективність лайфгаку детально розповіла блогерка «Clean with Lily», яка ділиться корисними порадами у TikTok:

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«Втомилися щоранку бачити конденсат на вікнах? Тоді сьогодні ввечері, перед сном, зробіть одну річ — і завтра вранці конденсату не буде. Вам знадобиться лише трохи засобу для миття посуду та серветка з мікрофібри. Ретельно натріть цим засобом скло, і, повірте, це справді змінить усе на краще», — каже блогерка.

Причина популярності цього способу полягає у хімічних властивостях мийного засобу для посуду. Він містить поверхнево-активні речовини, які суттєво знижують поверхневий натяг води.

Коли ви наносите краплю концентрованого засобу на чисте сухе скло та ретельно його поліруєте, на поверхні утворюється тонка захисна плівка. Вона заважає волозі затримуватися на склі й формувати важкі краплі.

Попри високу ефективність, цей спосіб лише тимчасово усуває візуальні прояви проблеми.

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Якщо у вас волого у квартирі чи будинку, вода може почати осідати на стінах, стелі чи віконних рамах, що створює ризик появи прихованої плісняви та сирості. Залишки посудомию можуть поступово псувати гумові ущільнювачі на вікнах. Тож не варто використовувати такий спосіб щодня.

Головне правило — використовувати мінімальну кількість мийного засобу, оскільки навіть краплі буде цілком достатньо. Засіб потрібно тонко та рівномірно розподілити по всьому склу, особливу увагу приділити кутам та краям.

Після цього сухою частиною серветки з мікрофібри потрібно ретельно відполірувати поверхню до зникнення мильних смуг.

Цей спосіб точно варто спробувати всім, кого турбує ранковий конденсат на вікнах.

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Лайфгаки прибирання: останні новини

Нагадаємо, для якісного миття вікон без розводів фахівці радять звернути увагу на техніку, час прибирання та вибір тканини, віддаючи перевагу мікрофібрі замість старих ганчірок.

Процес варто починати з видалення сухого пилу з рам, підвіконня та москітних сіток, адже контакт пилу з водою утворює брудні плями. Мити скло слід рухами зверху вниз у похмуру погоду або в затінку, оскільки під прямим сонячним промінням мийний засіб висихає занадто швидко, залишаючи сліди.

За відсутності магазинної побутової хімії можна приготувати ефективний розчин із 2 склянок води, ½ склянки оцту, ¼ склянки 70% спирту та 2 краплі засобу для миття посуду. Щоб уникнути помилок, не слід наносити засіб на запилену поверхню та використовувати одну й ту саму брудну серветку.

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