Залиште сіль у холодильнику на ніч: результат вас може здивувати вже вранці

Як прибрати неприємний запах із холодильника за допомогою солі / © unsplash.com

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Сторонні запахи в холодильнику можуть залишатися навіть після того, як забруднену полицю швидко протерли. Якщо часу на повне прибирання немає, як тимчасовий додатковий засіб можна використати продукт, який є практично на кожній кухні, — звичайну сіль.

Про це повідомило видання OBOZ.UA.

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Як сіль може допомогти

Сіль здатна вбирати вологу з навколишнього середовища. Саме ця властивість може стати у пригоді, коли всередині холодильника з’явився неприємний запах після розлитого напою або тривалого зберігання їжі.

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Для цього приблизно три столові ложки солі потрібно висипати на невелику тарілку та поставити на полицю, бажано не поруч із відкритими продуктами. Перед цим забруднене місце варто очистити. Ємність залишають у холодильнику на ніч.

Використовувати можна як дрібну, так і крупну сіль. Якщо з часом вона набрала вологи або забруднилася, її потрібно замінити.

Водночас розраховувати лише на цей спосіб не варто. Сіль може допомогти зменшити сторонні запахи, але не усуває їхнє джерело. Тому холодильник необхідно регулярно очищати.

Чим можна замінити сіль

Ще один доступний варіант — харчова сода. Вона має слабколужну реакцію, завдяки чому може взаємодіяти з деякими кислотними сполуками, які спричиняють інтенсивні запахи.

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Використовують її так само просто: кілька столових ложок соди насипають у відкриту миску та залишають на полиці холодильника. У деяких випадках вона може бути ефективнішою за сіль для нейтралізації неприємного запаху.

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