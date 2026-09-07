Скатертина відходить у минуле: чим її замінити, щоб сервірування столу було сучасним і привабливим

Чим замінити звичайну скатертину / © www.freepik.com/free-photo

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Ще недавно стіл без скатертини здавався порожнім: для буднів вибирали практичніший варіант, а для гостей діставали тканинну ошатну скатертину з шафи. Проте сучасні дизайнери інтер’єрів більше не рекомендують таке сервірування столу. Причина не лише в моді, а й у бажанні зробити оселю зручнішою для повсякдення.

Доріжка на стіл — один із найпростіших варіантів

Якщо повністю відмовлятися від текстилю не хочеться, гарною альтернативою стане доріжка на стіл. Вона займає менше місця, не приховує всю поверхню стільниці й водночас додає інтер’єру завершеного вигляду.

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Особливо актуальні натуральні відтінки, льон, бавовна, тканини з вираженою фактурою та спокійні природні кольори. Доріжку можна покласти вздовж столу або використати нестандартно — наприклад, поперек, підкресливши окремі місця для гостей. Сучасні тенденції також допускають поєднання доріжок із серветками та іншими текстильними деталями.

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Сервірувальні килимки замість великої скатертини

Для щоденного використання зручнішими будуть індивідуальні сервірувальні килимки. Кожен член родини отримує власне місце за столом, а сама стільниця залишається відкритою.

Таке сервірування ідеально підійде для дерев’яних столів, натурального каменю чи гарної стільниці, яку шкода повністю ховати під тканиною. Килимки також захищатимуть поверхню від крихт, плям, подряпин і гарячого посуду.

Для сучасного інтер’єру добре підходять плетені моделі, джут, бамбук, пробка, щільний текстиль і практичні матеріали, які легко протирати.

Підставки під тарілки

Ще один спосіб замінити класичну скатертину — підставки під тарілки та посуд. Вони можуть бути частиною сервірування, а не просто захистом для стільниці.

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Наприклад, на світлому дерев’яному столі матимуть привабливий вигляд плетені круглі підставки, а на однотонній поверхні — текстильні килимки природного відтінку. І зовсім не обов’язково купувати однаковий комплект: сучасне оформлення допускає поєднання близьких кольорів і різних фактур.

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