Скатерть уходит в прошлое: чем ее заменить, чтобы сервировка стола была современной и красивой

Чем заменить обычную скатерть / © www.freepik.com/free-photo

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Еще недавно стол без скатерти казался пустым: для будней выбирали более практичный вариант, а для гостей доставали тканевую нарядную скатерть из шкафа. Однако современные дизайнеры интерьеров больше не рекомендуют такую сервировку стола. Причина не только в моде, но и в желании сделать дом удобнее для повседневной жизни.

Дорожка на стол — один из самых простых вариантов

Если полностью отказываться от текстиля не хочется, хорошей альтернативой станет дорожка для стола. Она занимает меньше места, не скрывает всю поверхность столешницы и в то же время придает интерьеру завершенный вид.

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Особенно актуальны натуральные оттенки, лен, хлопок, ткани с выраженной фактурой и спокойные природные цвета. Дорожку можно положить вдоль стола или использовать нестандартно — например, поперек, подчеркнув отдельные места для гостей. Современные тенденции допускают также сочетание дорожек с салфетками и другими текстильными деталями.

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Сервировочные коврики вместо большой скатерти

Для ежедневного использования удобнее будут индивидуальные сервировочные коврики. Каждый член семьи получает собственное место за столом, а сама столешница остается открытой.

Такая сервировка идеально подойдет для деревянных столов, натурального камня или красивой столешницы, которую жалко полностью прятать под тканью. Коврики также будут защищать поверхность от крошек, пятен, царапин и горячей посуды.

Для современного интерьера хорошо подходят плетеные модели, джут, бамбук, пробка, плотный текстиль и практические материалы, которые легко протирать.

Подставки под тарелки

Еще один способ заменить классическую скатерть — подставки под тарелки и посуду. Они могут быть частью сервировки, а не просто защитой для столешницы.

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Например, на светлом деревянном столе будут иметь привлекательный вид плетеные круглые подставки, а на однотонной поверхности — текстильные коврики природного оттенка. И совсем не обязательно покупать одинаковый комплект: современное оформление допускает сочетание близких цветов и разных фактур.

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