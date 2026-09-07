Как уберечь деньги от инфляции: главные советы НБУ на год

Как уберечь деньги от инфляции

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Сохранение сбережений в наличных деньгах или на обычных карточных счетах постепенно лишает их реальной ценности, ведь из-за роста цен покупательская способность постоянно снижается. Так, инфляция съедает часть ваших денег ежегодно, если вы храните их на карточках или в наличных.

В НБУ рассказали, как защитить свои деньги от инфляции.

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Как уберечь свои деньги от инфляции: советы НБУ

Национальный банк Украины рекомендует использовать специальные финансовые инструменты. Эффективным способом защиты капитала остаются гривневые вклады (депозиты) и государственные облигации.

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«За одну и ту же сумму невозможно сегодня купить столько же товаров и услуг, чем год назад. Поэтому хранить сбережения в наличных „под матрасом“ или на текущем счете в банке — не лучшее решение», — объясняют в НБУ.

Банки предлагают вкладывать средства на депозиты под 15–17% годовых, что после выплаты всех налогов дает 12–13% чистой прибыли в год.

В то же время гривневые ОВГЗ, которые можно легко приобрести в мобильных приложениях банков, обеспечивают от 13% до 17% дохода и не подлежат налогообложению.

Оценивая целесообразность таких инвестиций, следует сравнивать их эффективность с прогнозируемыми темпами роста цен. Сейчас инфляционные ожидания граждан в год составляют около 10%, в то время как банковский сектор и финансовые аналитики ориентируются на 8–9%.

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Со своей стороны, НБУ предусматривает замедление инфляции до показателя ниже 7%. В итоге имеющийся уровень доходности гривневых сберегательных инструментов полностью перекрывает любые из этих прогнозов.

То есть вы не потеряете свои деньги, если положите их на депозит в украинских банках или если приобретете ОВГЗ.

Сбережения: последние новости

Напомним, экономический эксперт Олег Пендзин назвал наиболее эффективным инструментом сохранения средств инвестирования в гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По его мнению, этот государственный инструмент способен обеспечить гораздо большую чистую прибыль, чем обычная покупка наличного доллара или евро.

Основное преимущество ОВГЗ состоит в том, что их доходность существенно опережает текущую инфляцию и компенсирует плановую девальвацию гривны. Кроме того, прибыль от облигаций полностью освобождена от налога на доходы физических лиц и военного сбора, которые обычно отбирают до 23% дохода от других инструментов, таких как банковские депозиты.

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Дополнительным фактором привлекательности государственных облигаций является абсолютная сохранность вложений. Украина на 100% гарантирует сохранность и возврат инвестированных средств независимо от суммы, что делает ОВГЗ максимально надежным финансовым активом.

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