Тайна Сфинкса удивила ученых: при чем здесь крокодилы в возрасте 54 млн лет

Что может скрываться внутри Сфинкса — открытие учёных / © www.flickr.com/Barbara Griffin Robinson

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Большой Сфинкс в Гизе может скрывать гораздо более древнюю историю, чем сам памятник. Учёные выяснили, что в породах, из которых более четырёх тысяч лет назад создали один из самых известных памятников Древнего Египта, встречаются окаменелости крокодилов, живших десятки миллионов лет назад.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Палеонтологи описали новый вид вымершего крокодила, останки которого были найдены в формации Мокаттам на севере Египта. Животное жило примерно 54 миллиона лет назад и получило название Herugavialis cairensis. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Royal Society Open Science.

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Особый интерес вызвало место находки. Herugavialis обнаружили в тех же известняковых породах, которые использовались при создании Большого Сфинкса в Гизе. Поэтому исследователи предполагают, что окаменелости подобных древних животных теоретически могут содержаться и непосредственно в породе монумента.

Ведущий автор исследования Пол Берк из Шведского музея естественной истории подтвердил, что такая возможность существует. В то же время проверить это предположение без вмешательства в сам памятник невозможно. Учёный в шутку заметил, что не советовал бы разбирать Сфинкса ради поиска окаменелости.

Эта находка почти столетие ждала повторного изучения

Сам окаменелый череп был обнаружен совсем недавно — только с научной точки зрения. На самом деле его обнаружили ещё в 1920-х годах во время раскопок в формации Мокаттам. Тогда исследователи полагали, что останки принадлежат «ложному гавиалу» — Tomistoma schlegelii.

Новые методы позволили пересмотреть эту классификацию. В частности, исследователи применили компьютерную томографию, чтобы более подробно изучить строение черепа. Анализ выявил важные различия между древней находкой и «ложным гавиалом».

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В результате учёные пришли к выводу, что перед ними представитель отдельного, ранее неизвестного вида вымерших крокодилов.

Herugavialis принадлежал к гавиалам — группе крокодилов, характерной чертой которых является удлиненная и узкая морда. В настоящее время сохранились лишь два современных вида этой группы, обитающих в пресноводных водоемах Индийского субконтинента и Юго-Восточной Азии.

Чем питался древний крокодил

По строению черепа Herugavialis напоминал современного индийского гавиала. У него была длинная тонкая морда и острые заостренные зубы.

Поскольку современный индийский гавиал в основном охотится на рыбу, исследователи предполагают, что рацион Herugavialis был схожим. В пользу этого свидетельствуют также другие находки из формации Мокаттам — там сохранилось большое количество окаменелостей рыб.

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Учёные полагают, что этот вид был не единственным длинномордым крокодилом в экосистеме того времени. Herugavialis мог обитать наряду как минимум с двумя другими видами гавиалов.

Сегодня такие животные уже не встречаются в Средиземноморском регионе, однако палеонтологические находки свидетельствуют о том, что в прошлом их ареал был гораздо шире. Представители этой группы на протяжении более 100 миллионов лет были распространены в разных частях мира, а многие из них обитали в мелководных морских средах.

По словам Пола Берка, на протяжении значительной части последних 50 миллионов лет в Средиземноморском регионе существовало большое разнообразие крокодилов, в частности гавиалов. Их численность и разнообразие менялись вместе с колебаниями глобальной температуры и уровня моря. Примерно шесть миллионов лет назад крокодилы из этого региона исчезли после высыхания Средиземного моря.

Почему крокодила назвали в честь египетского бога

Новый вид получил название Herugavialis cairensis в честь древнеегипетского бога Геру. Соавтор исследования Филип Меннион из Университетского колледжа Лондона пояснил, что на выбор названия повлияла связь находки с породами, из которых создан Великий Сфинкс.

Исследователи также обратили внимание на необычное совпадение. Большой Сфинкс известен тем, что у него отсутствует нос, тогда как у окаменелого черепа Herugavialis отсутствует кончик морды.

Напомним, что гипотеза египтолога Флиндерса Петри, выдвинутая ещё столетие назад, получила неожиданное подтверждение. Современный анализ черепов свидетельствует о человеческих жертвоприношениях после смерти древнеегипетских правителей.

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