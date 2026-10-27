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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби: определили ли дату встречи

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби предварительно пройдут 4 ноября. Давид Арахамия эту дату не подтвердил.

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Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
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Переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби: определили ли дату встречи

Переговоры Украины, США и РФ / © ТСН

Трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби запланированы на 4 ноября. О такой дате заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, однако украинская сторона пока не подтвердила проведение встречи именно в этот день.

Об этом глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сказал в комментарии ТСН.

Он не подтвердил проведение трехсторонней встречи именно 4 ноября в Абу-Даби.

По его словам, стороны все еще определяются с датой проведения и ждут подтверждения американской делегации, которая является посредником в этих переговорах.

Что известно о подготовке к переговорам Украины, США и России

Ранее о дате переговоров с участием Украины, США и России в Объединенных Арабских Эмиратах говорил польский премьер Дональд Туск. В ходе общения с журналистами в Варшаве днем встречи сторон он назвал именно 4 ноября, передает The Guardian.

По словам Туска, подготовка к возможным переговорам в Абу-Даби обсуждалась на консультациях с участием украинской и американской сторон, а также европейских партнеров.

Польский премьер рассказал о телефонном разговоре президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с президентом России Владимиром Путиным. После нее Стубб сообщил Туску, что стороны остались на своих позициях, а перспективы продвижения переговоров оценивают со сдержанным оптимизмом.

Как уже говорилось ранее, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что разговор европейских лидеров с Путиным был согласован с Киевом. По его словам, Украина готова к трехсторонней встрече в Объединенных Арабских Эмиратах в ноябре и поддерживает дипломатические усилия по прекращению войны.

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