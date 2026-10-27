"Никаких компромиссов": СМИ узнали, что Путин сказал лидерам Европы о Донбассе

кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

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Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 27 октября провели телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, чтобы передать ему позицию по завершению войны против Украины. Контакт состоялся после встречи в Осло 20 октября и был согласован с украинской стороной. После разговора с главой Кремля европейские лидеры также пообщались с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

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По словам собеседника агентства, Путин сказал Стуббу и Стере, что Москва не пойдет на компромисс по поводу своей цели захватить всю территорию Донбасса. Европейские лидеры в ответ отметили, что завершение войны должно привести к справедливому миру.

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Какую позицию озвучил Путин по Донбассу

Информация о разговоре говорит о том, что Кремль не отказался от требования установить контроль над всем Донбассом. Источник Reuters не уточнил, как именно Путин обосновывал эту позицию во время звонка, однако сообщил, что российский лидер не готов уступать в вопросе захвата региона.

Официальный отчет Кремля также не содержал признаков смены российской позиции. В Москве заявили, что «справедливый и долгосрочный мир» якобы возможен только при полном и безусловном учете интересов России. Кроме того, Кремль обвинил страны ЕС и НАТО в конфронтационной политике, которая, по его версии, способствует продолжению боевых действий.

Эти заявления не свидетельствуют о готовности России отказаться от территориальных требований. Однако информация о том, что Путин озвучил европейцам позицию по всему Донбассу, поступила от анонимного источника, близкого к Кремлю, а не из официального сообщения по итогам разговора.

Почему европейские лидеры позвонили Путину

Стубб и Стере объяснили контакт необходимостью непосредственно донести до Москвы позицию по завершению войны и предстоящим переговорам. Обе страны граничат с Россией и подчеркивают, что исход войны напрямую повлияет на европейскую безопасность.

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В совместном заявлении Стубб отметил, что разговор был откровенным и предметным, а завершение войны требует прямых контактов. Стере, со своей стороны, отметил огромные человеческие и материальные потери и важность деэскалации.

Оба лидера подтвердили, что Финляндия и Норвегия продолжат поддерживать Украину. При этом они отдельно уточнили, что выступали как руководители своих государств, а не как представители всей Европы.

Решение провести телефонный разговор с Путиным раскритиковала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она заявила, что европейским странам следует действовать согласованно, а не вести такие контакты отдельно, и добавила, что не видит признаков готовности России к миру.

Переговоры о Донбассе — что предшествовало

Телефонному разговору Путина с лидерами Финляндии и Норвегии предшествовала встреча в Осло 20 октября с участием Зеленского, Стубба, Стере и американского спецпосланника Стива Уиткоффа. Тогда обсуждали безопасность Украины, территориальные вопросы и пути завершения войны. Во время разговора европейцы передали Путину позицию Украины по миру и атакам на энергетику.

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Москва ранее согласилась возобновить трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, следующий раунд переговоров в Абу-Даби планируют провести в первой половине ноября. Среди вопросов, которые могут обсуждать стороны, условия безопасности после завершения войны. Но конкретной даты встречи и признаков того, что Москва готова отказаться от территориальных претензий, пока нет.

Украинская сторона пытается ускорить дипломатический процесс и добиться участия европейских партнеров в переговорах. Киев стремится перенести встречу в Абу-Даби на неделю раньше, поскольку с приближением холодов возрастает риск новых ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время в Киеве не ожидают, что первый раунд принесет окончательные договоренности: прежде всего, сторонам нужно выяснить позиции относительно будущей системы безопасности и условий прекращения войны.

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