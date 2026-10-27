"Жодних компромісів": ЗМІ дізналися, що Путін сказав лідерам Європи про Донбас

кремлівський диктатор Владімір Путін / © Associated Press

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Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре 27 жовтня провели телефонну розмову з кремлівським диктатором Владіміром Путіним, щоб передати йому позицію щодо завершення війни проти України. Контакт відбувся після зустрічі в Осло 20 жовтня та був узгоджений з українською стороною. Після розмови з очільником Кремля європейські лідери також поспілкувалися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, близьке до Кремля.

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За словами співрозмовника агентства, Путін сказав Стуббу та Стьоре, що Москва не піде на компроміс щодо своєї мети захопити всю територію Донбасу. Європейські лідери у відповідь наголосили, що завершення війни має привести до справедливого миру.

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Яку позицію озвучив Путін щодо Донбасу

Інформація про розмову свідчить, що Кремль не відмовився від вимоги встановити контроль над усім Донбасом. Джерело Reuters не уточнило, як саме Путін обґрунтовував цю позицію під час дзвінка, однак повідомило, що російський лідер не готовий поступатися в питанні захоплення регіону.

Офіційний звіт Кремля також не містив ознак зміни російської позиції. У Москві заявили, що «справедливий і довгостроковий мир» нібито можливий лише за умови повного й безумовного врахування інтересів Росії. Крім того, Кремль звинуватив країни ЄС і НАТО в конфронтаційній політиці, яка, за його версією, сприяє продовженню бойових дій.

Ці заяви не свідчать про готовність Росії відмовитися від територіальних вимог. Водночас інформація про те, що Путін озвучив європейцям позицію щодо всього Донбасу, надійшла від анонімного джерела, близького до Кремля, а не з офіційного повідомлення за підсумками розмови.

Чому європейські лідери зателефонували Путіну

Стубб і Стьоре пояснили контакт необхідністю безпосередньо донести до Москви позицію щодо завершення війни та майбутніх переговорів. Обидві країни межують із Росією та наголошують, що результат війни безпосередньо вплине на європейську безпеку.

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У спільній заяві Стубб зазначив, що розмова була відвертою та предметною, а завершення війни потребує прямих контактів. Стьоре, зі свого боку, наголосив на величезних людських і матеріальних втратах та важливості деескалації.

Обидва лідери підтвердили, що Фінляндія й Норвегія продовжать підтримувати Україну. Водночас вони окремо уточнили, що виступали як керівники своїх держав, а не як представники всієї Європи.

Рішення провести телефонну розмову з Путіним розкритикувала прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Вона заявила, що європейським країнам варто діяти узгоджено, а не вести такі контакти окремо, та додала, що не бачить ознак готовності Росії до миру.

Переговори про Донбас — що передувало

Телефонній розмові Путіна з лідерами Фінляндії та Норвегії передувала зустріч в Осло 20 жовтня за участю Зеленського, Стубба, Стьоре та американського спецпосланця Стіва Віткоффа. Тоді обговорювали безпеку України, територіальні питання та шляхи завершення війни. Під час розмови європейці передали Путіну позицію України щодо миру та атак на енергетику.

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Москва раніше погодилася відновити тристоронні переговори за участю України, США та Росії. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, наступний раунд переговорів в Абу-Дабі планують провести в першій половині листопада. Серед питань, які можуть обговорювати сторони, — безпекові умови після завершення війни. Водночас конкретної дати зустрічі та ознак того, що Москва готова відмовитися від територіальних претензій, поки немає.

Українська сторона намагається прискорити дипломатичний процес і домогтися участі європейських партнерів у переговорах. Київ прагне перенести зустріч в Абу-Дабі на тиждень раніше, оскільки з наближенням холодів зростає ризик нових ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас у Києві не очікують, що перший раунд принесе остаточні домовленості: передусім сторонам потрібно з’ясувати позиції щодо майбутньої системи безпеки та умов припинення війни.

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