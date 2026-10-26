Чи наблизять нові переговори завершення війни: що відомо про зустрічі України, США та РФ

Що відомо про майбутні переговори за участі представників України, США та РФ / © ТСН.ua

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Найближчим часом президент України Володимир Зеленський та українські представники планують низку зустрічей із західними союзниками. Дипломатичний маршрут передбачає координацію в Брюсселі, технічні переговори в Абу-Дабі за участю України, США та РФ і, в разі прогресу, можливий саміт лідерів. Утім, дати зустрічей у Брюсселі та Абу-Дабі поки залишаються під питанням.

Що відомо про майбутні переговори щодо припинення війни в Україні — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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Що відомо про зустріч Зеленського у Брюсселі

У Брюсселі 27-28 жовтня планувалася зустріч на рівні президента України Володимира Зеленського, американської сторони, ЄС і генерального секретаря НАТО щодо гарантій безпеки та завершення війни. Як повідомляв раніше український президент, ініціатором розширених переговорів виступила американська сторона.

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Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

«Ми мали бриф від американців, і зараз вони хочуть вже не бриф, а широко говорити про безпеку, про гарантії, про ЄС і участь. І хочуть зустріч на цьому тижні вже в Брюсселі. Американці, Україна, ЄС на рівні президента і НАТО на рівні генсека НАТО. І я не знаю, чи буде ще хтось в цій зв’язці в Брюсселі… І таку зустріч ми плануємо вже у вівторок-середу», — повідомив Зеленський.

Втім, очікуваний візит наразі залишається під питанням. Представники Єврокомісії не підтвердили наявність цієї події в офіційних графіках європейських лідерів, водночас вони не виключають, що плани ще можуть змінитися.

Офіс президента поки не підтверджує можливий візит Володимира Зеленського до Брюсселя цього тижня. За словами радника президента Дмитра Литвина, підготовка до зустрічі України, ЄС, НАТО та США затримується через зміну планів американської сторони.

Тристоронні переговори за участі України, США та Росії — де та у якому форматі вони можуть відбутися

Перемовини делегацій України, США та Росії — деталі

Україна готується до тристоронньої зустрічі на рівні команд уже в першій половині листопада або навіть раніше. Про це Володимир Зеленський 23 жовтня заявив під час звернення до Hudson Institute після розмови зі спецпосланцями США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.

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За словами президента, українська сторона готова до переговорів «хоч завтра», проте все залежить від позиції Росії. Він також нагадав, що таку зустріч планували ще на вересень, але тоді росіяни знайшли привід її зірвати.

Своєю чергою, у Кремлі завили про готовність відновити тристоронні переговори з Україною та США після 4 листопада, однак цей раунд буде лише попереднім.

Помічник кремлівського диктатора Юрій Ушаков цинічно наголосив, що майбутня зустріч матиме «пристрілювальний» характер, тому не варто мати завищених очікувань. Помічник диктатора додав, що для досягнення остаточної мирної угоди сторонам ще потрібно виконати великий обсяг роботи.

Тим часом видання «Українська правда» повідомляє, що новий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією планується провести в Абу-Дабі після американських проміжних виборів до Конгресу, орієнтовно після 10 листопада. За даними журналістів, Київ намагається прискорити переговори в Абу-Дабі за участю США та РФ і перенести їх на тиждень раніше, адже з настанням холодів кожен день є критичним.

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Крім того, Київ прагне залучити до процесу Євросоюз. Навіть якщо Росія проти виступу ЄС як повноправного учасника першої зустрічі, українська сторона планує брифувати європейських представників прямо на місці. Втім, головною практичною проблемою європейців залишається відсутність єдиного представника з мандатом на ухвалення рішень.

Про що йтиме мова на тристоронніх переговорах

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур заявляв, що очікує від листопадової зустрічі представників України, США та РФ практичного кроку до переговорів на рівні лідерів.

«Для нас найважливіший результат — це можливість зустрічі в тристоронньому форматі на рівні лідерів», — заявив президент.

На думку президента, саме найвищий рівень дозволить зрушити з мертвої точки питання припинення вогню та досягти обміну полоненими «всіх на всіх».

Серед пріоритетних тем для майбутніх перемовин Зеленський назвав припинення ударів по енергетиці та безпеку на морі, що критично важливо для української економіки й зернового експорту.

Чому Брюссель хоче втрутитися в переговори щодо України

Євросоюз прагне долучитися до наступного раунду переговорів між Україною, США та РФ, аби посилити свій вплив на мирний процес, щоб мати більше можливостей впливати на позицію США, яка останнім часом, за оцінкою журналістів Euronews, помітно змістилася на користь Москви.

Прапор Європейського Союзу / © Unsplash

Як підтвердила заступниця головного речника Єврокомісії Аріанна Подеста, ЄС розраховує бути представленим на переговорах, а представляти блок мають спільно Єврокомісія та Європейська рада. За її словами, головна мета Брюсселя — забезпечити Україні сильну позицію задля досягнення справедливого миру. Можливість окремих зустрічей європейських чиновників із представниками РФ у Єврокомісії поки не уточнюють.

«Зараз очікується, що відбудуться переговори на багатосторонньому рівні за участю представників високого офіційного рангу, і ЄС буде присутній на цих переговорах. Ми завжди прагнули, щоб Україна займала сильну позицію, і завжди працювали над досягненням справедливого та міцного миру для України. Ми робимо це при кожній нагоді», — заявила Подеста.

Кремль не зупинятиме атаки під час переговорів

Відновлення тристоронніх переговорів не означає припинення бойових дій, і російська армія продовжуватиме атаки. Про це на брифінгу 26 жовтня заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, рішення про діалог не передбачає обмежень у військових операціях, а РФ надалі завдаватиме ударів по Україні.

Речник Кремля Дмитро Пєсков / © Associated Press

«Рішення поновлення тристоронніх переговорів не передбачає жодних обмежень у бойових діях», — відповів Пєсков.

Також Пєсков зазначив, що на переговорах можуть порушувати територіальні питання, проте деталі Кремль публічно не розкриватиме.

Водночас гуманітарне перемир’я в окупованих Олешках він назвав можливим прикладом для інших ділянок фронту.

На яку умову не погодиться Київ заради припинення вогню

Раніше президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю ABC News заявляв про готовність припинити бойові дії та заморозити конфлікт по нинішній лінії фронту заради якнайшвидшого завершення війни.

Водночас президент наголосив, що Київ не погодиться юридично визнавати тимчасово окуповані території російськими. Зеленський також спростував заяви про втрату 25% території, уточнивши, що наразі РФ контролює 19,3%, а відмова від 25% означала б повну віддачу Донбасу, на що Україна не піде.

«Коли хтось говорить про 25%, це означає, що ми маємо відмовитися від усього Донбасу, це означатиме, що вони контролюватимуть 25%. Зараз вони контролюють 19,3%», — зазначив Зеленський.

Чого очікувати від переговорів українцям

Видання «Українська правда» з посиланням на джерела в команді президента повідомляє, що реальних рішень слід очікувати лише до третьої зустрічі.

Очікується, що під час першої зустрічі оновлені склади делегацій знайомитимуться та узгоджуватимуть позиції. На другому раунді може розпочатися повноцінне обговорення, а вже під час третього — з’явитися перші реальні рішення.

«Нам треба показати картину того, як виглядатиме ця частина світу, як Україну будуть захищати, яка буде співпраця з НАТО чи що там ще буде. У нас всередині країни довіра до Трампа тільки на 6% вища, ніж довіра до Путіна. Просто під запевнення Трампа тут ніхто нічого не зробить», — зазначає джерело видання.

За даними джерел УП, американські спецпосланці Кушнер і Віткофф передали Володимир Путіну пропозицію обговорити нову модель безпеки, на що той попередньо погодився.

Крім того, визначився ймовірний представник від Євросоюзу на майбутніх переговорах — ним має стати керівник кабінету та найближчий помічник президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт.

Своєю чергою український журналіст Віталій Портников вважає, що відновлення переговорного процесу є для президента США Дональда Трампа можливістю демонструвати роль миротворця напередодні виборів до Конгресу США.

На його думку, нинішні перемовини не орієнтовані на конкретний результат через несумісність позицій сторін, а слугують лише «декорацією». Саме тому перенесення зустрічей на період після 10 листопада є логічним кроком для Трампа: безрезультатний фінал перемовин до виборів міг би дискредитувати його заяви про дипломатичний успіх.

Український журналіст Віталій Портников / © YouTube-канал Віталія Портникова

«Уявіть собі, що перемовини відбуваються завтра. Українська і російська делегації зустрічаються, і ми чуємо від росіян усе, що ми, як правило, від них чуємо. І переговори нічим не закінчуються. Ну, відновився переговорний процес, але виявилося, що це декорація. Якраз потрібно, щоб ці перемовини, оскільки від них нема чого чекати, відбулися після 10 листопада», — наголосив Портников.

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