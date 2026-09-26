Михайлов день в 2026 году: когда празднуем, что нельзя делать и главные традиции

Собор Архистратига Михаила 2026 года / © ТСН

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День Михайла издавна имел особое значение для украинцев. Архангела Михаила считают защитником от зла и главой небесного воинства, а его образ можно увидеть на гербе Киева.

Рассказываем, когда празднуют Михайлов день в 2026 году, почему дата изменилась, что принято делать в этот день и какие дела наши предки пытались избегать.

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Когда Михайлов день в 2026 году

По новому церковному календарю Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил празднуют 8 ноября. В 2026 году эта дата приходится на воскресенье.

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Ранее украинцы привыкли праздновать Михайлов день 21 ноября. Дата поменялась после календарной реформы. С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый юлианский календарь, поэтому большинство непереходных церковных праздников начали праздновать на 13 дней раньше.

Именно поэтому теперь день по новому календарю Михайлов приходится на 8 ноября, хотя часть верующих, которая придерживается старого календаря, продолжает праздновать его 21 ноября.

Что означает праздник Архистратига Михаила

Архангел Михаил занимает особое место в христианской традиции. Именно его называют Архистратигом — главой небесного воинства, олицетворяющего победу добра над злом.

Само слово «собор» в названии праздника указывает на совместное чествование ангельских сил во главе с Михаилом.

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На иконах Архангела часто изображают как воина — с копьем или мечом. Такой образ символизирует его борьбу против зла и защиту людей.

Поэтому 8 ноября для верующих — это, прежде всего, день молитвы, добрых дел, примирения и духовного очищения.

Что нельзя делать на Михайлов день

С днем Михаила связано немало народных запретов. Часть из них сформировалась на протяжении веков и относится именно к народным верованиям, а не к церковным предписаниям.

Наши предки считали, что в этот день не стоит.

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ссориться и провоцировать конфликты;

злословить и оскорблять других;

завидовать и желать кому-нибудь зла;

отказывать в помощи нуждающемуся;

заниматься тяжелым физическим трудом без необходимости;

осуждать и оговаривать людей;

выбрасывать пищу.

Существовало также поверье, что на Михаила лучше не пользоваться без надобности острыми предметами.

Однако главные запреты в этот день касались не бытовых дел, а поведения человека. Праздник пытались провести без ссор, оскорблений и дурных мыслей.

Что можно и стоит делать 8 ноября

Михайлов день считали хорошим поводом для примирения. Если между родственниками или соседями возникала ссора, люди пытались оставить обиды в прошлом.

Также в этот день традиционно помогали нуждающимся и не отказывали тем, кто обращался за поддержкой.

Верующие могут посетить храм и помолиться Архангелу Михаилу. В молитвах к нему обращаются с просьбами о защите, помощи в сложных обстоятельствах и силе для преодоления трудностей.

Как украинцы праздновали Михайлов день

В народной традиции Михайлов день был не только церковной датой, но и поводом собраться по всей семье.

К празднику готовили угощение, выпекали хлеб и пироги и приглашали в дом гостей. За столом собирали родственников и близких, потому день ассоциировался с семейным теплом и гостеприимством.

Особо важным считалось поддерживать хорошие отношения с близкими. Давние традиции призывали не унывать, не оставаться в образе и не переносить старые конфликты дальше.

Народные приметы на Михаила

По погоде на Михайлов день, наши предки пытались предсказать, какой будет зима.

В народе верили: если 8 ноября уже выпал снег, стоит ожидать раннюю и холодную зиму. Утренний туман, напротив, связывали с будущим потеплением.

Конечно, такие приметы не метеорологические прогнозы, однако они остаются интересной частью украинской народной культуры.

Почему Архангел Михаил особенно важен для Киева

Образ Архистратига имеет особое значение для украинской столицы. Архангел Михаил на протяжении веков считается небесным покровителем Киева, а его фигура изображена на гербе города.

С Михаилом связана и одна из самых известных святынь столицы — Михайловский Златоверхий собор.

Монумент Архангела с поднятыми крыльями также возвышается над Майданом Незалежности. Для Киева этот образ давно стал символом небесной защиты и борьбы добра со злом.

FAQ

Когда Михайлов день 2026 года — 8 или 21 ноября?

По новому церковному календарю Михайлов день в 2026 году празднуют 8 ноября, в воскресенье. Дата 21 ноября соответствует празднованию по старому календарю. Поэтому обе даты еще можно встретить, однако ПЦУ после календарной реформы отмечает Собор Архистратига Михаила 8 ноября.

Что нельзя делать на Михайлов день?

По народным традициям, на день Михайла не стоит ссориться, злословить, желать другим зла, отказывать людям в помощи и без необходимости выполнять тяжелую физическую работу. День советовали посвятить семье, добрым делам, примирению и молитве.

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