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Отдали не тем родителям: мужчины судятся с больницей, которая перепутала их 38 лет назад
О том, что после рождения мужчины попали не к родителям, они узнали случайно благодаря домашнему ДНК-тесту.
Двое американцев, которых перепутали в роддоме 38 лет назад, подали в суд на больницу в штате Северная Дакота.
О случае сообщает AP News.
Кайл Байлин и Джереми Моррисон родились 26 января 1988 года в медицинском центре Unity Medical в городе Графтон, штат Северная Дакота. Однако 36 лет спустя выяснилось, что домой их забрали не родные родители. Младенцев отдали не тем родителям, из-за чего мужчины выросли в чужих семьях.
Кайл получил набор для тестирования ДНК в подарок к Рождеству. Результаты помогли ему обнаружить биологическую тетю.
После этого ДНК-тест сдал Джереми Моррисон — казалось бы, родной племянник тети Кайла. Анализ подтвердил, что мужчины не родственны семьям, которые их воспитывали.
Моррисон говорит, что поверил в это сразу, как только увидел фотографию брата Байлина и понял, насколько они похожи. А Байлин признался, что до сих пор хранит больничный браслет, на котором его ошибочно записали как Кайла Байлина вместо Джереми Моррисона.
Эвелин Ньютон, воспитавшая Байлина, рассказала, что никогда не сомневалась в том, что Кайл — ее сын.
Напомним, обычный ДНК-тест, сделанный ради развлечения, обернулся неожиданным открытием и коренным образом изменил жизнь мужчины.