- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 7
- Час на прочитання
- 1 хв
Віддали не тим батькам: чоловіки судяться з лікарнею, яка переплутала їх 38 років тому
Про те, що після народження чоловіки потрапили не до своїх батьків, вони дізналися випадково завдяки домашньому ДНК-тесту.
Двоє американців, яких переплутали в пологовому 38 років тому, подали до суду на лікарню у штаті Північна Дакота.
Про випадок повідомляє AP News.
Кайл Байлін і Джеремі Моррісон народилися 26 січня 1988 року в медичному центрі Unity Medical у місті Графтон, штат Північна Дакота. Однак через 36 років зʼясувалося, що додому їх віддали не рідним батькам, через що чоловіки виросли в чужих сім’ях.
Кайл отримав набір для тестування ДНК у подарунок на Різдво. Результати допомогли йому знайти біологічну тітку.
Після цього ДНК-тест здав Джеремі Моррісон — здавалося б, рідний племінник тітки Кайла. Аналіз підтвердив, що чоловіки не споріднені з сімʼями, які їх виховували.
Моррісон каже, що повірив у це одразу, щойно побачив фотографію брата Байліна та зрозумів, наскільки вони схожі. А Байлін зізнався, що досі зберігає лікарняний браслет, на якому його помилково записали як Кайла Байліна замість Джеремі Моррісона.
Евелін Ньютон, яка виховала Байліна, розповіла, що ніколи не сумнівалася в тому, що Кайл — її син.
Нагадаємо, звичайний ДНК-тест, зроблений заради розваги, обернувся несподіваним відкриттям і докорінно змінив життя чоловіка.