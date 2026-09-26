Віддали не тим батькам: чоловіки судяться з лікарнею, яка переплутала їх 38 років тому

ДНК-тест розкрив правду / © Unsplash

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Двоє американців, яких переплутали в пологовому 38 років тому, подали до суду на лікарню у штаті Північна Дакота.

Про випадок повідомляє AP News.

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Кайл Байлін і Джеремі Моррісон народилися 26 січня 1988 року в медичному центрі Unity Medical у місті Графтон, штат Північна Дакота. Однак через 36 років зʼясувалося, що додому їх віддали не рідним батькам, через що чоловіки виросли в чужих сім’ях.

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Кайл отримав набір для тестування ДНК у подарунок на Різдво. Результати допомогли йому знайти біологічну тітку.

Після цього ДНК-тест здав Джеремі Моррісон — здавалося б, рідний племінник тітки Кайла. Аналіз підтвердив, що чоловіки не споріднені з сімʼями, які їх виховували.

Моррісон каже, що повірив у це одразу, щойно побачив фотографію брата Байліна та зрозумів, наскільки вони схожі. А Байлін зізнався, що досі зберігає лікарняний браслет, на якому його помилково записали як Кайла Байліна замість Джеремі Моррісона.

Евелін Ньютон, яка виховала Байліна, розповіла, що ніколи не сумнівалася в тому, що Кайл — її син.

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Нагадаємо, звичайний ДНК-тест, зроблений заради розваги, обернувся несподіваним відкриттям і докорінно змінив життя чоловіка.

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