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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Віддали не тим батькам: чоловіки судяться з лікарнею, яка переплутала їх 38 років тому

Про те, що після народження чоловіки потрапили не до своїх батьків, вони дізналися випадково завдяки домашньому ДНК-тесту.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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ДНК-тест розкрив правду

ДНК-тест розкрив правду / © Unsplash

Двоє американців, яких переплутали в пологовому 38 років тому, подали до суду на лікарню у штаті Північна Дакота.

Про випадок повідомляє AP News.

Кайл Байлін і Джеремі Моррісон народилися 26 січня 1988 року в медичному центрі Unity Medical у місті Графтон, штат Північна Дакота. Однак через 36 років зʼясувалося, що додому їх віддали не рідним батькам, через що чоловіки виросли в чужих сім’ях.

Кайл отримав набір для тестування ДНК у подарунок на Різдво. Результати допомогли йому знайти біологічну тітку.

Після цього ДНК-тест здав Джеремі Моррісон — здавалося б, рідний племінник тітки Кайла. Аналіз підтвердив, що чоловіки не споріднені з сімʼями, які їх виховували.

Моррісон каже, що повірив у це одразу, щойно побачив фотографію брата Байліна та зрозумів, наскільки вони схожі. А Байлін зізнався, що досі зберігає лікарняний браслет, на якому його помилково записали як Кайла Байліна замість Джеремі Моррісона.

Евелін Ньютон, яка виховала Байліна, розповіла, що ніколи не сумнівалася в тому, що Кайл — її син.

Нагадаємо, звичайний ДНК-тест, зроблений заради розваги, обернувся несподіваним відкриттям і докорінно змінив життя чоловіка.

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