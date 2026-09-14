Подруги зробили ДНК-тест і дізналися неймовірну правду через 40 років

ДНК-тест / © Unsplash

Реклама

Дві жінки, яких у дитинстві удочерили в Індії різні сім’ї з Нідерландів, через 40 років дізналися про свою біологічну спорідненість завдяки тесту ДНК. Усі ці роки вони знали одна одну як подруги, навіть не підозрюючи про родинні зв’язки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Реклама

Міна та Мінал виросли в різних прийомних сім’ях у Нідерландах за 130 кілометрів одна від одної. Вони вперше зустрілися в підлітковому віці у 1996 році на заході для усиновлених дітей, де швидко подружилися через схожу зовнішність. Дівчата довго спілкувалися та жартома називали одна одну «сестрою», але згодом втратили зв’язок на 15 років.

Реклама

Правда з’ясувалася у квітні після аналізу ДНК через сервіс MyHeritage, який показав рідкісний 100% збіг.

«Я не могла в це повірити. Ми були подругами ще до того, як стали сестрами. Ми були сестрами весь час, але ми цього не усвідомлювали», — поділилася 44-річна Мінал Тійссен, яка зараз мешкає у Франції.

Її біологічна сестра, 43-річна Міна Гелтінк, також описала свої емоції від відкриття.

«Роками я відчувала діру в серці. Це ніби знайшли зниклий шматочок пазла. Коли я бачу тебе, я ніби вдома», — сказала Міна Гелтінк під час першої особистої зустрічі після отримання результатів тесту.

Реклама

Наразі сестри щодня спілкуються годинами. Попри те, що в обох жінок не збереглося жодних документів про біологічних батьків в Індії, вони підтримують зв’язок і надолужують втрачені роки.

Нагадаємо, інноваційні технології аналізу ДНК дали слідчим реальну надію на розкриття жорстокого вбивства Шеллі Воткінс, скоєного понад тридцять років тому.

Новини партнерів