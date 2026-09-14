Парашутистка знепритомніла у повітрі: те, що сталося далі, врятувало їй життя

Парашут / © pexels.com

Реклама

35-річна британка Холлі Віффен вижила після того, як знепритомніла в повітрі під час стрибка з парашутом. На швидкості 240 км/год вона зіткнулася з іншою спортсменкою.

Про це повідомляє видання Unilad.

Реклама

Незвичайний випадок стався під час четвертого за день стрибка з висоти 3,6 тисячі метрів. На висоті близько 600 метрів Віффен помилилася зі швидкістю та врізалася в іншу парашутистку. Від удару жінка миттєво знепритомніла й продовжила падати із закритим основним парашутом.

Реклама

За словами спортсменки, усе сталося миттєво — у очах просто потемніло, і вона навіть не запам’ятала момент виходу з літака. Парашутистка додала, що під час падіння їй наснився спокійний та сюрреалістичний сон про те, що вона падає.

«Але потім я відчула, що трохи нестабільна, і тоді в моїй голові спало на думку моє тренування — я подумала: „Так, якщо я падаю і нестабільна, я маю вигнутися і спробувати дотягнутися до парашута“ — і, очевидно, ви можете бачити на відео, що саме це й відбувається. Але я не встигла, я спала», — додала дівчина.

Життя спортсменки врятував автоматичний страхувальний пристрій. Він сам відкрив запасний парашут біля самої землі, після чого жінка впала на густі гілки великого хвойного дерева.

Коли жінка прокинулася на гілках, через шок вона не відчувала болю й перш за все переживала за своє дороге спорядження. У результаті падіння Холлі Віффен зламала ліву ногу та отримала незначний перелом хребта. Попри це, після одужання вона планує знову стрибати з парашутом.

Реклама

Нагадаємо, Джейд Дамарелл — 32-річна досвідчена парашутистка, яку називали «надзвичайною», умисно пішла з життя, стрибнувши з 4,5 км, наступного дня після розриву зі своїм хлопцем.

Новини партнерів