Конфлікт Кравченка і Кривоноса загострився: як НАБУ та САП відповіли на заяви генпрокурора

Керівник САП Олександр Клименко (ліворуч) та директор НАБУ Семен Кривонос (праворуч) / © ТСН

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Проведення масштабного розслідування «Карфаген» спровокувало безпрецедентний конфлікт між антикорупційними органами та Офісом генерального прокурора України (ОГП). Після того як Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розпочали розслідування щодо працівників ОГП, колишній генпрокурор Руслан Кравченко висунув публічні звинувачення керівнику бюро Семену Кривоносу.

На тлі цього конфлікту відсторонення Кравченка та його виїзду за кордон, очільники НАБУ і САП зібрали брифінг, щоб прокоментувати закиди, ситуацію з вилученням документів і подальший хід справи.

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Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Що відомо про виїзд Руслана Кравченка за кордон

Зранку 14 вересня у Мережі з’явилася інформація, що очільник Офісу генпрокурора о 2:30 ночі виїхав з України на службовому авто. Згодом сам Кравченко підтвердив своє перебування за кордоном, заявивши, що він поїхав у відрядження для інформування міжнародних партнерів про ризики від неконтрольованого впливу антикорупційних органів.

«Зараз перебуваю у закордонному відрядженні, в його межах заплановано ряд зустрічей в ході яких маю намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права й демократичних інституцій України», — пояснив Кравченко.

Колишній генпрокурор Руслан Кравченко / © Генеральний прокурор Руслан Кравченко

Згодом в Офісі Генерального прокурора підтвердили, що Руслан Кравченко перебуває у відрядження та повідомили, що він перебуває у Франції. За інформацією ОГП, воно триватиме п’ять днів — від 13 вересня. У ЗМІ повідомляли, що ймовірно, Кравченко сам оформив собі п’ятиденне відрядження до Парижа.

Зеленський відсторонив Кравченка від посади генпрокурора України

Президент України Володимир Зеленський направив до Верховної Ради подання на звільнення Кравченка та закликав парламент підтримати його без зволікань.

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Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що звільнення Кравченка Рада голосуватиме 15 вересня. Згодом, президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора.

Про це йдеться в президентському указі № 905/2026, який опублікували 14 вересня.

Згідно з документом, глава держави постановив усунути Кравченка від виконання обов’язків очільника Офісу Генпрокурора. Інших подробиць у тексті указу немає.

Як відреагували в Україні та Європі

Ситуація з підозрами антикорупційним органам та виїзд генпрокурора Руслана Кравченка за кордон шкодять іміджу України у світі. Про це у коментарі «УП» заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, назвавши те, що відбувається, ненормальним.

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«Усе це не є нормальним і максимально шкодить іміджу України у світі», — зазначив Буданов.

У коментарі для «Радіо Свобода» речник Єврокомісії Гійом Мерсьє повідомив, що в Європі стежать за антикорупційними розслідуваннями в Україні, зокрема щодо підозри директору НАБУ від генпрокурора Руслана Кравченка, проте окремі справи не коментують.

Він наголосив на політиці нульової толерантності ЄС до корупції та закликав Україну забезпечити незалежність антикорупційних органів.

«Дозвольте чітко висловитися щодо корупції: ЄС дотримується політики нульової толерантності до неї. І ми нагадуємо, що боротьба з корупцією є центральним елементом для будь-якої країни, яка прагне приєднатися до ЄС», — наголосив Мерсьє.

Також Мерсьє нагадав, що узгоджений план реформ (Качки–Кос) передбачає відбір генпрокурора на конкурсній основі, а самі розслідування високого рівня свідчать про спроможність українських інституцій працювати.

У НАБУ та САП відреагували на заяву Кравченка

У САП та НАБУ під час спільного брифінгу прокоментували заяву генпрокурора Руслана Кравченка про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу.

Директор НАБУ Семен Кривонос назвав поширені дані «телеграм-підозрою» та заперечив факт отримання будь-яких процесуальних документів.

«Сьогодні всі ми побачили своєрідний винахід у вигляді „телеграм-підозри“. Я не бачив ніякої підозри, мені ніхто нічого не вручав», — заявив Кривонос.

Керівник САП Олександр Клименко пов’язав подібні закиди з реакцією на операцію «Карфаген» та підкреслив, що ні йому, ні його родичам чи близьким підозр не вручали.

На запитання журналістів під час брифінгу щодо наявності матеріалів проти генпрокурора Руслана Кравченка у справі «Карфаген» Олександр Клименко зазначив, що завчасно оголошувати про підозри САП не буде.

«Ми не будемо анонсувати підозри», — відповів керівник САП.

Керівники САП та НАБУ під час брифінгу 14 вересня 2026 року / © ТСН

Коментуючи ж можливий виїзд Кравченка за межі країни, очільник НАБУ Семен Кривонос запевнив, що правоохоронці контролюють ситуацію стосовно всіх фігурантів, які знаходяться в Україні.

Водночас Кривонос наголосив, що досудове розслідування у справі «Карфаген» триває.

У НАБУ заявили, що бюро намагаються зробити частиною політичної боротьби

Очільник НАБУ Семен Кривонос заявив, що бюро намагаються втягнути у політику.

«Останні місяці я спостерігаю, я бачу спробу втягнути нас у політичний порядок денний…. Ми не граємо в політичні ігри», — заявив Кривонос.

На його думку, нинішній тиск є намаганням надати роботі антикорупційної системи політичного забарвлення. Водночас Клименко зауважив, що узгодженість цієї атаки стане зрозумілою з подальшого перебігу подій навколо вручених підозр.

Що могли вилучити в ОГП та як відбувалася комунікація НАБУ і САП із Кравченком

Спілкуючись із представниками медіа, очільники НАБУ та САП прокоментували слова Руслана Кравченка про можливе вилучення слідчих документів із приміщення Офісу генпрокурора.

Семен Кривонос запевнив у повній правомірності дій працівників бюро, уточнивши, що йшлося лише про окрему довідку, а не про документи провадження. За його словами, бюро також володіє відомостями про збір контррозвідувальних даних щодо своїх співробітників, у помешканнях деяких із яких навіть виявляли спецтехніку.

Олександр Клименко додав, що вилучений документ містив перелік детективів, стосовно яких проводилися або готувалися відповідні заходи, підкресливши відсутність будь-якої комплексної справи чи масиву матеріалів.

Відповідаючи на запитання щодо інформації з так званої «телеграм-підозри» про ймовірні негласні слідчі дії, керівник НАБУ категорично відмовився розбирати чутки, назвавши подібні публікації нісенітницею.

«Я не коментую маячню та телеграм-підозри», — відповів директор НАБУ.

Окрім цього, медіа цікавилися характером взаємодії керівників правоохоронних органів із Кравченком за час його роботи на чолі Офісу генпрокурора, зокрема наявністю непорозумінь та зв’язком після проведення операції «Карфаген».

Очільник САП зауважив, що комунікація мала суто практичне спрямування, а залучення генпрокурора відбувалося виключно в рамках проваджень щодо народних обранців. При цьому особистих зустрічей чи розмов між ними не було, оскільки жодна зі сторін не виявляла подібної ініціативи.

Зі свого боку Семен Кривонос заперечив будь-яку напруженість у контактах із державними структурами, зазначивши: «Тільки робочі стосунки».

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