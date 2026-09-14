"Телеграм-підозра": у НАБУ та САП відреагували на заяву Кравченка

Семен Кривонос. / © скриншот з відео

Реклама

У САП та НАБУ прокоментували заяву генпрокурора Руслана Кравченка про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу.

Про це стало відомо під час спільного брифінгу директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка.

Реклама

Директор НАБУ Семен Кривонос назвав поширені дані «телеграм-підозрою» та заперечив факт отримання будь-яких процесуальних документів.

Реклама

«Сьогодні всі ми побачили своєрідний винахід у вигляді "телеграм-підозри". Я не бачив ніякої підозри, мені ніхто нічого не вручав», — заявив Кривонос.

Зі свого боку, керівник САП Олександр Клименко пов’язав появу цих заяв із реакцією на операцію «Карфаген» та запевнив, що ані він, ані його родина чи близькі жодних підозр не отримували.

Окрім цього, керівник САП звернув увагу на те, що з матеріалів, які раніше оприлюднив Кравченко, видно участь у відповідних діях Служби безпеки України.

Кравченко проти НАБУ і САП — останні новини

Нагадаємо, між НАБУ, САП та Офісом генерального прокурора виник конфлікт через справу «Карфаген». Антикорупційні органи розслідують можливі злочини посадовців ОГП, а генпрокурор Руслан Кравченко у відповідь підписав підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу, звинувативши його в підробленні документів та інших порушеннях.

Реклама

Раніше Руслан Кравченко заявив, що подав заяву про відставку з посади. Він назвав це політичним рішенням і попросив Верховну Раду прийняти його звільнення.

Відомо, що комітет ВР одноголосно підтримав подання про відставку генпрокурора

Водночас у Мережі з’явилася інформація, що очільник Офісу генпрокурора виїхав за кордон. Згодом сам Кравченко підтвердив, що залишив межі країни, бо поїхав у відрядження.

Новини партнерів

Новини партнерів