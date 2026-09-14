Збірна України з волейболу здобула четверту поспіль перемогу на Євро-2026

Чоловіча збірна України з волейболу / CEV

Реклама

Збірна України з волейболу обіграла Португалію в четвертому турі групового етапу чемпіонату Європи-2026.

Матч завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 3:0 за сетами (25:18, 25:18, 25:19).

Реклама

Найрезультативнішим гравцем збірної України у цьому поєдинку став Олег Плотницький, в активі якого 19 очок.

Реклама

Повне відео матчу Україна — Португалія

Для "синьо-жовтих" це четверта поспіль перемога на Євро-2026. До цього команда Рауля Лосано здолала Ізраїль (3:1), обіграла Північну Македонію (3:0) та здолала чинних віцечемпіонів світу — Болгарію (3:1).

Завдяки перемозі над Португалією збірна України очолила турнірну таблицю у своїй групі чемпіонату Європи.

Турнірна таблиця. Група B

1. Україна — 4 перемоги (4 матчі), 12 очок (12:2 — за сетами)

2. Польща — 3 перемоги (3), 9 очок (9:0)

Реклама

3. Болгарія — 2 перемоги (3), 6 очок (7:3)

4. Ізраїль — 1 перемога (3), 2 очки (4:8)

5. Португалія — 0 перемог (4), 1 очко (2:12)

6. Північна Македонія — 0 перемог (3), 0 очок (0:9)

Реклама

Зазначимо, що українці ще після матчу з Болгарією достроково вийшли до плейоф Євро-2026. Свого суперника в 1/8 фіналу "синьо-жовті" дізнаються за підсумками групового раунду.

Для збірної України це четвертий поспіль вихід до плейоф чоловічого Євро з волейболу. На попередньому чемпіонаті Європи "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу.

У заключному матчі групового етапу збірна України у вівторок, 15 вересня, зіграє з Польщею. Потенційний поєдинок за перше місце в групі B розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що збірна України з волейболу не зуміла вийти до плейоф жіночого Євро-2026.

Новини партнерів