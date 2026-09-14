Зірковий український баскетболіст, який грав у НБА, змінив клуб в Іспанії

Олексій Лень / © Associated Press

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Іспанська "Басконія" оголосила про підписання українського центрового Олексія Леня, який до цього грав за мадридський "Реал".

33-річний баскетболіст збірної України підписав із новим клубом контракт терміном до 2028 року, повідомив офіційний сайт "Басконії".

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Лень має за плечима досвід понад 700 матчів у НБА, де провів 12 сезонів (2013-2025).

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За цей час українець представляв у НБА шість різних організацій. Найбільше — по п'ять сезонів — баскетболіст провів у складі "Фінікс Санз" і "Сакраменто Кінгз".

Середні показники Олексія за океаном — 6,7 очка, 5,3 підбирання та 0,9 передачі за гру.

До "Реала" українець перейшов у жовтні минулого року. У чемпіонаті Іспанії на його рахунку 21 матч із середніми показниками 7,1 очка та 3,6 підбирань за гру, а в Євролізі — 23 матчі із середніми показниками 3,0 очка та 2,0 підбирань.

Лень пропустив кінцівку минулого сезону через травму лівої стопи, через що не зміг допомогти команді у Фіналі чотирьох Євроліги.

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"Басконія" минулого сезону фінішувала третьою в регулярному чемпіонаті Іспанії, а у плейоф завершила виступи на стадії 1/4 фіналу, поступившись "Ховентуту" (1:2).

Новий сезон "Басконія" розпочне 19 вересня матчем із "Ховентутом" у півфіналі Суперкубку Іспанії-2026.

Раніше повідомлялося, що українська баскетболістка, яка пішла з клубу через трансфер росіянки, знайшла нову команду.

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