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Звездный украинский баскетболист, игравший в НБА, сменил клуб в Испании
Алексей Лень перешел из мадридского "Реала" в "Басконию".
Испанская "Баскония" объявила о подписании украинского центрового Алексея Леня, который до этого играл за мадридский "Реал".
33-летний баскетболист сборной Украины подписал с новым клубом контракт на срок до 2028 года, сообщил официальный сайт "Басконии".
Лень имеет за плечами опыт более 700 матчей в НБА, где провел 12 сезонов (2013-2025).
За это время украинец представлял в НБА шесть разных организаций. Больше всего — по пять сезонов — баскетболист провел в составе "Финикс Санз" и "Сакраменто Кингз".
Средние показатели Алексея за океаном — 6,7 очка, 5,3 подбора и 0,9 передачи за игру.
В "Реал" украинец перешел в октябре прошлого года. В чемпионате Испании на его счету 21 матч со средними показателями 7,1 очка и 3,6 подбора за игру, а в Евролиге — 23 матча со средними показателями 3,0 очка и 2,0 подбора.
Лень пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы левой стопы, из-за чего не смог помочь команде в Финале четырех Евролиги.
"Баскония" в прошлом сезоне финишировала третьей в регулярном чемпионате Испании, а в плей-офф завершила выступления на стадии 1/4 финала, уступив "Ховентуту" (1:2).
Новый сезон "Баскония" начнет 19 сентября матчем с "Ховентутом" в полуфинале Суперкубка Испании-2026.
Ранее сообщалось, что украинская баскетболистка, которая ушла из клуба из-за трансфера россиянки, нашла новую команду.