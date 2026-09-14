Непокоренная Малая Токмачка: что происходит на форпосте на Запорожье

Малая Токмачка в Запорожье

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Непокоренная Малая Токмачка остается большой проблемой россиян. Это село — форпост и важный рубеж обороны на Запорожье. Каждый день захватчики отправляют штурмовые группы, чтобы закрепиться хотя бы на окраинах — но все попытки заканчиваются провалом. Сдерживают врага армейцы 118-й механизированной бригады.

Корреспондентка ТСН Дарья Назарова встретилась с пехотинцами, которые только что с позиций.

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Сообщения о взятии уже легендарной Малой Токмачки — лишь фантазии врага, говорят бойцы 118-й бригады, которые ее контролируют. Это село становится последним, что видят захватчики, которые прорываются к нему . Оборонять Токмачку помогают дроны.

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«Ребятам говорю — сейчас будет наша птичка большая работать, закрывайте уши, и говорят, где оно упало. Она начинает работать. Все — и тишина, после о них не слышали, утром вылезли, посмотрели — уже пособирали трофейчики», — говорит военнослужащий «Дымарик».

Иногда наши защитники хитростью заманивают россиян в плен.

Само село усеяно трупами оккупантов. На опустевших улицах разбитые дома и сгоревшая техника. Не имея успеха на фронте, оккупанты начали еще больше бить по тылу и логистике.

Военный 118-й механизированной бригады

«Там нет такого, чтобы не летало — это просто улей, все время что-то жужжит, все время бьет. Мы не доехали, по трассе нас, не доезжая километра четыре — было так пасмурно — и нас догнала "молния"», — рассказывает военнослужащий «Корик».

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В тот день, говорит «Корик», с побратимом везли парням на позициях необходимые вещи. После удара дрона едва выжил сам, и успел вытащить напарника из горящей машины:

«Протащил, сколько мог, до кустов, выпрыгнул из машины, оттащил деда от горящей машины — оно уже сильно все горело, оттащил его».

Сейчас побратим на реабилитации, а «Корик» продолжает службу. Говорит, каждый выезд — целая спецоперация, которая, к сожалению, может окончиться трагедией:

«Наш водитель, покойный Саныч, он погиб, кстати, как раз мы ему тогда везли колесо, 28-го это произошло, а 2 числа он погиб. Он вывозил очень много людей».

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Чтобы защититься от вражеских дронов, бойцы открыли сбор на систему РЭБ — ведь захватчики открыли на автомобили защитников настоящую охоту.

«Нам нужен РЭБ для того, чтобы можно было завозить провизию, делать ротации, завозить средства поражения, чтобы работа продолжалась и наши боевые задачи выполнялись успешно», — говорит «Дымарик».

С увеличением килл-зоны стало труднее проводить и ротации. Кое-где пехота пешком идет с десяток километров, ведь заехать на машине крайне сложно. Но, несмотря на сложности, уверяют воины, рубежи остаются под контролем ВСУ.

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