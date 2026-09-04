Не скупайте все продукты: эксперт рассказал, чем прежде нужно запастись на эту зиму

Запасы на зиму

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В преддверии холодного сезона вопрос домашних запасов снова становится актуальным. Возможные удары по энергетической и логистической инфраструктуре заставляют задуматься, не стоит ли заранее купить продукты и другие необходимые вещи.

Однако запасаться всем подряд на несколько месяцев нет смысла. Даже если зимой возникнут проблемы с логистикой, гораздо важнее позаботиться о товарах, без которых конкретному человеку сложно обойтись и которые невозможно быстро заменить. Чем прежде нужно запастись на зиму, какие продукты покупать, рассказали экономические эксперты.

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Нужно ли делать большие запасы продуктов

Скупать крупу, муку, макароны и консервы на всю зиму не стоит. Даже проблемы с отдельными крупными складами или логистическими центрами не обязательно означают, что продукты массово исчезнут из магазинов.

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Торговые сети могут перестраивать поставки, использовать другие склады и изменять логистические маршруты. Поэтому возможны временные перебои с отдельными товарами, однако это не сродни общему дефициту продуктов.

Обычный небольшой домашний запас пищи иметь целесообразно, но покупать ее на несколько месяцев вперед только из-за опасений дефицита не нужно.

Прежде всего позаботьтесь о необходимых лекарствах

Перед зимой следует проверить запас препаратов, которые приходится принимать регулярно. Особенно важно не оставлять их покупку на последний момент, если нужное лекарство сложно найти в аптеках или им непросто подобрать подходящую замену.

Прежде всего, речь идет о препаратах для людей с хроническими заболеваниями, в частности средствах для людей с диабетом, лекарства для сердечно-сосудистой системы и глазные капли. В случае перебоев с снабжением даже временное отсутствие таких препаратов может создать серьезную проблему.

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Поэтому лучше заранее позаботиться о необходимом запасе, учитывая срок годности и правила хранения лекарства. Если препарат рецептурный или нужно принимать по определенной схеме, количество необходимых упаковок следует согласовать с врачом.

Просто приобрести несколько упаковок необходимого лекарства недостаточно. Перед покупкой нужно проверить, как долго они могут храниться и при какой температуре. Особенно важно это для препаратов, которым требуются специальные температурные условия. Если зимой возможны длительные отключения электроэнергии, следует заранее продумать, как обеспечить правильное хранение таких средств.

Нет смысла покупать избыточное количество лекарства «на всякий случай», часть запаса может просто потерять пригодность раньше, чем понадобится.

Вспомните о специфических товарах, которым сложно найти замену

Такой же подход следует применить и к другим вещам. Перед зимой полезно составить свой список товаров, которыми семья пользуется постоянно, но которые нельзя приобрести в любом магазине.

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Это могут быть специальные продукты, определенные средства гигиены, детское питание и другие специфические товары. У каждой семьи этот перечень будет разным.

Главный критерий прост: если вещь исчезнет с продаж на неделю или две, сможете ли вы без проблем обойтись без нее или приобрести аналог? Если нет, то небольшой запас лучше сделать заранее. Именно специфические товары, которые могут временно выпадать из продаж, называются одним из приоритетов при подготовке к зиме.

Не стоит ждать ажиотажа

Покупать необходимые вещи заранее полезно еще и потому, что во время перебоев люди часто одновременно начинают искать одни и те же товары. Даже короткая задержка снабжения может быстро опорожнить полки.

Поэтому лучше без спешки проверить свои обычные домашние запасы еще до холодов. Не нужно покупать десять упаковок того, чем семья почти не пользуется. Вместо этого следует проследить, чтобы дома был разумный резерв действительно необходимых вещей.

Что в конце концов стоит купить к зиме

Подготовка к зиме не должна превращаться в массовую скупку продуктов. Главное — определить вещи, от которых зависит повседневная жизнь именно вашей семьи.

Особое внимание следует уделить постоянно необходимым лекарствам и специфическим товарам, которым сложно найти скорую замену. Обычные продукты можно держать в небольшом резерве, но запасать их на всю зиму нет нужды.

Такой подход позволяет подготовиться к возможным кратковременным перебоям без лишних трат и без покупок, которые затем месяцами будут лежать неиспользованными.

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