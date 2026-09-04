Футболист сборной Украины может покинуть саудовский клуб через две недели после трансфера

Артем Бондаренко / facebook.com/alahlifc1937

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Полузащитник сборной Украины Артем Бондаренко, который две недели назад на правах аренды перешел из донецкого "Шахтера" в "Аль-Ахли", может покинуть саудовский клуб.

Об этом сообщает саудовский журналист Халид аз-Захрани.

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По его информации, сейчас в клубе активно обсуждают судьбу Бондаренко. В "Аль-Ахли" рассматривают возможность разорвать арендное соглашение с 26-летним украинцем или исключить его из заявки команды на чемпионат страны. К консультациям саудовский клуб привлек юристов.

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Отметим, что переход Бондаренко в "Аль-Ахли" сопровождался скандалом — клуб объявил о подписании украинца, но вскоре удалил всю информацию о трансфере, не оставив никаких объяснений.

Позже Артем все-таки стал игроком "Аль-Ахли", перейдя на правах аренды до 30 июня 2027 года с возможностью выкупа прав на футболиста на постоянной основе.

Болельщики саудовского клуба раскритиковал этот трансфер, считая возможную сумму выкупа Бондаренко значительно завышенной — ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что "Шахтер" может получить за игрока 19 миллионов евро.

В начале сентября "Аль-Ахли" объявил об отставке спортивного директора клуба Руи Педру. Португальского функционера решили уволить из-за того, что местные болельщики очень недовольны трансферной кампанией.

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Журналист Саша Тавольери также добавил, что Бондаренко планируют перевести только в заявку на Лигу чемпионов Азии.

"Артем Бондаренко будет переведен исключительно в состав команды, которая будет выступать в Лиге чемпионов Азии. "Аль-Ахли" также ищет способ как можно быстрее избавиться от этого игрока и подписать на его место другого полузащитника", — написал Тавольери в соцсети X.

Бондаренко уже отыграл за новый клуб два матча, результативными действиями не отличился.

Добавим, что главным тренером "Аль-Ахли" является 55-летний хорватский специалист Марино Пушич, который в прошлом возглавлял "Шахтер".

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Напомним, Бондаренко является воспитанником академии "Шахтера". Он провел в составе донецкой команды 169 матчей, в которых забил 34 гола и отдал 29 результативных передач.

Вместе с "горняками" Бондаренко четырежды становился чемпионом Украины, дважды поднимал над головой Кубок страны и один раз выигрывал Суперкубок Украины.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" объявил заявку на матчи основного раунда Лиги чемпионов.

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