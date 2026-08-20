Саудовский клуб объявил о переходе футболиста "Шахтера" и сборной Украины, но затем удалил пост

Артем Бондаренко / © ФК Шахтер

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Трансфер полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Артема Бондаренко в саудовский "Аль-Ахли" находится под угрозой срыва.

В ночь на 20 августа клуб из Джидды официально объявил о переходе 25-летнего футболиста, но вскоре удалил всю информацию о трансфере, не оставив никаких объяснений.

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Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что донецкий клуб получит за игрока 19 миллионов евро, но позже также удалил свой пост в социальных сетях.

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По информации СМИ, спортивный директор "Аль-Ахли" лично звонил по телефону журналисту с требованием не публиковать новостей о переходе Бондаренко и не сообщать никаких финансовых деталей.

Саудовский клуб даже опубликовал цитату Бондаренко, однако теперь его трансфер в Саудовскую Аравию оказался под вопросом.

"Я очень рад, что надел футболку "Аль-Ахли". Для меня большая честь присоединиться к такому большому клубу и чемпиону Азии. Я с нетерпением жду возможности показать все, на что способен, чтобы добиться новых успехов и порадовать болельщиков клуба", — якобы комментировал украинец свой переход, который сейчас под угрозой срыва.

Отметим, что главным тренером "Аль-Ахли" является 55-летний хорватский специалист Марино Пушич, который в прошлом возглавлял "Шахтер".

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Напомним, Бондаренко является воспитанником академии "Шахтера". Он провел в составе донецкой команды 169 матчей, в которых забил 34 гола и отдал 29 результативных передач.

Вместе с "горняками" Бондаренко четырежды становился чемпионом Украины, дважды поднимал над головой Кубок страны и один раз выигрывал Суперкубок Украины.

Ранее сообщалось, что "Барселона" подписала обладателя "Золотого мяча" и лучшего футболиста ЧМ-2026.

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