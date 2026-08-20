Костюк одержала волевую победу над россиянкой и вышла в четвертьфинал турнира в США

Марта Костюк / © Associated Press

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Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в американском Цинциннати.

В 1/8 финала 24-летняя украинка одержала волевую победу над "нейтральной" теннисисткой с российским паспортом Миррой Андреевой — 4:6, 6:0, 6:2.

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В четвертьфинале Костюк сыграет с американкой Кори Гауфф, которая в 1/8 финала уверенно победила чешку Марию Боузкову — 6:3, 6:2. Матч состоится в пятницу, 21 августа.

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Добавим, что Костюк получила 10-й номер посева на турнире в Цинциннати. Украинка пропускала первый раунд, а во втором победила Софию Кенин (США). Затем Марта победила еще одну американку Слоан Стивенс.

Ранее во втором круге турнира в Цинциннати проиграли Ангелина Калинина, Александра Олейникова и Дарья Снигур. Еще две украинки, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева, завершили выступления в первом круге. Не вышла на свой матч третьего круга и снялась с турнира из-за травмы первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Ранее сообщалось, что Костюк после выхода в полуфинал Уимблдона-2026 установила личный рекорд в рейтинге WTA.

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