"Барселона" подписала обладателя "Золотого мяча" и лучшего футболиста ЧМ-2026

Родри / facebook.com/fcbarcelona

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"Барселона" объявила о трансфере полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри, который был признан лучшим игроком чемпионата мира-2026.

30-летний испанец подписал с "сине-гранатовыми" контракт до 30 июня 2030 года. Финансовые детали не разглашаются.

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Родри / facebook.com/fcbarcelona

Родри / facebook.com/fcbarcelona

По информации СМИ, фиксированная сумма трансфера составляет 60 млн евро, а с учетом бонусов может увеличиться еще на 15 млн евро.

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Отметим, что над подписанием Родри активно работал мадридский "Реал", однако игрок отказал "Королевскому клубу", сделав выбор в пользу "Барселоны".

Напомним, Родри перешел в "Манчестер Сити" летом 2019 года из мадридского "Атлетико" за 70 миллионов евро. С тех пор он провел за "горожан" 298 матчей, забил 28 голов и отдал 32 ассиста.

В составе "небесно-голубых" Родри четырежды стал чемпионом АПЛ, дважды выиграл Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, по разу побеждал в Суперкубке Англии, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.

За сборную Испании он провел 70 матчей и забил 4 гола. Вместе с национальной командой он стал победителем Лиги наций-2022/23, выиграл Евро-2024 и ЧМ-2026.

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Кроме того, в 2024 году Родри стал обладателем "Золотого мяча".

Ранее сообщалось, что "Реал" оформил один из самых дорогих трансферов в истории.

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