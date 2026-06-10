16-летний украинский футболист подписал контракт с "Барселоной"

Артем Рыбак / instagram.com/fcbmasia

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16-летний украинский полузащитник Артем Рыбак подписал профессиональный контракт с "Барселоной" .

Об этом сообщила академия каталонского клуба на своей странице в Instagram.

Агент футболиста Вадим Шаблий сообщил, что Рыбак подписал свой первый профессиональный контракт с "Барселоной" сроком на три года.

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Украинец продолжит выступать за "сине-гранатовых" на юношеском уровне.

В прошлом сезоне Артем выступал за "Барселону" U-16. До этого он занимался в Украине в детских командах "Буковины" и "Шахтера".

После начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину он летом 2022 года присоединился к академии "Барселоны".

Рыбак является игроком сборной Украины U-17, за которую уже успел провести шесть матчей.

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Отметим, что в прошлом году Рыбак принес "Барселоне" победу на юношеском клубном чемпионате мира, забив решающий гол в финале.

Ранее сообщалось, что звездный польский форвард Роберт Левандовски объявил, что уходит из "Барселоны".

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