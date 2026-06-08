Победитель Лиги чемпионов объявил о завершении карьеры в 31 год

Дивок Ориги / © Associated Press

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Бывший нападающий "Ливерпуля", "Милана" и сборной Бельгии Дивок Ориги объявил о завершении карьеры.

Об этом 31-летний бельгиец сообщил на своей странице в Instagram.

В своем обращении Ориги поблагодарил все свои клубы, тренеров, партнеров по команде, а также болельщиков и семью.

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"Моя цель в игре как игрока достигнута. Я воплотил свои детские мечты — играть на самых больших аренах и выигрывать самые выдающиеся трофеи. Я благодарен Богу за все это.

Моим болельщикам по всему миру, которые помогали мне сиять: каждый культовый момент, каждый гол, каждая страница истории, которую мы сотворили вместе, навсегда останутся нашими.

Спасибо каждому клубу, всем тренерам и партнерам по команде, которые были рядом со мной. Вы сформировали меня так, что это выходит далеко за пределы футбольного поля.

Представлять Бельгию, мою страну, и одновременно нести в сердце Кению, мои корни, было настоящей радостью. И моей семье и самым близким людям… без вас я не был бы тем, кем являюсь сегодня. Я благодарен вам навеки.

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Миссия выполнена. Теперь я шагаю навстречу своему следующему призванию. Впереди продолжение путешествия... С любовью, Дивок Ориги", — написал бельгиец.

За свою карьеру Ориги выступал за "Лилль", "Ливерпуль", "Вольфсбург", "Милан" и "Ноттингем". Также Дивок провел 32 матча за сборную Бельгии, отличившись 3 голами.

В составе Ливерпуля он выиграл АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры.

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