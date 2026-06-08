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Победитель Лиги чемпионов объявил о завершении карьеры в 31 год
Экс-форвард "Ливерпуля" Дивок Ориги решил повесить бутсы на гвоздь.
Бывший нападающий "Ливерпуля", "Милана" и сборной Бельгии Дивок Ориги объявил о завершении карьеры.
Об этом 31-летний бельгиец сообщил на своей странице в Instagram.
В своем обращении Ориги поблагодарил все свои клубы, тренеров, партнеров по команде, а также болельщиков и семью.
"Моя цель в игре как игрока достигнута. Я воплотил свои детские мечты — играть на самых больших аренах и выигрывать самые выдающиеся трофеи. Я благодарен Богу за все это.
Моим болельщикам по всему миру, которые помогали мне сиять: каждый культовый момент, каждый гол, каждая страница истории, которую мы сотворили вместе, навсегда останутся нашими.
Спасибо каждому клубу, всем тренерам и партнерам по команде, которые были рядом со мной. Вы сформировали меня так, что это выходит далеко за пределы футбольного поля.
Представлять Бельгию, мою страну, и одновременно нести в сердце Кению, мои корни, было настоящей радостью. И моей семье и самым близким людям… без вас я не был бы тем, кем являюсь сегодня. Я благодарен вам навеки.
Миссия выполнена. Теперь я шагаю навстречу своему следующему призванию. Впереди продолжение путешествия... С любовью, Дивок Ориги", — написал бельгиец.
За свою карьеру Ориги выступал за "Лилль", "Ливерпуль", "Вольфсбург", "Милан" и "Ноттингем". Также Дивок провел 32 матча за сборную Бельгии, отличившись 3 голами.
В составе Ливерпуля он выиграл АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры.