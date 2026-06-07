Тренер сборной Дании поблагодарил украинцев за поддержку на фоне жуткого эпизода с Эриксеном

Дания — Украина / © УАФ

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Главный тренер сборной Дании Бриан Ример прокомментировал жуткий инцидент с полузащитником своей команды Кристианом Эриксеном во время товарищеского матча против Украины.

На 65-й минуте поединка 34-летний Эриксен потерял сознание. Арбитр сразу же приостановил встречу — врачи появились на поле и предоставили игроку медицинскую помощь.

После длительной паузы Кристиан пришел в сознание и покинул поле под аплодисменты зрителей. Затем арбитр, посовещавшись с тренерами и капитанами обеих сборных, принял решение досрочно завершить матч.

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Позже Ример поблагодарил игроков сборной Украины и украинских болельщиков за поддержку на фоне эпизода с Эриксеном.

"Во многих смыслах раздевалка разделилась пополам. Есть половина команды, если можно так выразиться, которая уже переживала это однажды. И для них это стало флешбеком, пожалуй, к одному из наихудших ужасов в их жизни. Реакции были очень бурными. А есть другая половина раздевалки, которой в то время не было, и должен сказать, что там реакция тоже была крайне острой.

Как и в других жизненных ситуациях, когда случается подобное, люди реагируют совершенно по-разному, и этот случай не стал исключением. Поэтому главное было убедиться, что у каждого плечо — как дружеское и заботливое, так и профессиональное — на которое можно опереться, и позаботиться о том, чтобы теперь, когда мы знаем, что с Кристианом все в порядке, помочь оправиться и всем остальным.

Решение досрочно завершить матч? Можно сказать, что все вышло четко по инструкции. Игроки образовали круг, а я… я подошел и взял ситуацию под контроль. Быстро связался с УЕФА, вернее, с тренером и руководством сборной Украины, а также с арбитрами, и четко дал понять, что мы не вернемся на поле. Ни при каких обстоятельствах.

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Я знал, что этот шок засел настолько глубоко в многих из нас, что, учитывая это, мы просто не могли продолжать — и здесь не имело значения, товарищеский это поединок, четвертьфинал или матч чемпионата мира, — продолжать эту игру было невозможно. Поэтому решение было принято быстро, с огромным уважением как со стороны арбитров, так и со стороны тренера сборной Украины (Андреа Мальдеры — прим.). По этой причине оно далось относительно просто.

Сейчас, когда мы здесь стоим, мне тоже кажется важным отметить: мы прекрасно понимаем, что сегодня на стадионе было 12 тысяч болельщиков. По собственному опыту, в прошлый раз, когда смотрел трансляцию, я знаю, какой это удар. Именно поэтому мы почувствовали, что в конце матча необходимо отблагодарить трибуны. Когда я собрал нашу команду и сборную Украины, то прежде всего поблагодарил всех за то, что они стали бок о бок, и призвал выразить наше уважение болельщикам за ту заботу и поддержку, которую они нам подарили.

Единство, которое продемонстрировали и болельщики, и украинские футболисты? Знаете, это вызывает огромное уважение, и я ни в коем случае не воспринимаю это как должное. Думаю, мы никогда не сможем отблагодарить их в полной мере за то, как они поступили. Я сейчас даже не о решении прекратить матч, а о их искреннем соболезновании. Об их мгновенной реакции в момент, когда вокруг Кристиана образовался защитный круг. О поведении всего стадиона. Как они... как они поддержали нас и с первой же секунды дали понять: "Мы готовы помочь всем, чем необходимо". Это свидетельствует об их высшем человеческом классе", — сказал Ример.

Отметим, что летом 2021 года Эриксен пережил сердечный приступ во время Евро-2020. Кристиану удалось реанимировать на поле, после чего его доставили в больницу и позже установили кардиовертер-дефибриллятор.

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